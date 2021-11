Este fin de semana, Kiko Rivera e Irene Rosales se han visto en el punto de mira después de que saliera a la luz que su matrimonio no se llegó a oficializar de forma legal después de que se dieran el «sí, quiero» en una boda de cuento de hadas el 7 de octubre de 2016. En medio de la polémica suscitada, la nuera de Isabel Pantoja ha regresado a ‘Viva la vida’ para defender a su marido y ha aclarado punto por punto qué es lo que ocurrió exactamente.

Irene Rosales ha asegurado de forma tajante que Kiko Rivera no le engañó en ningún momento y era plenamente consciente de que no se pudo oficializar su matrimonio el día en el que ambos celebraron su enlace. En concreto, la mujer del DJ, que intervenía por videollamada en el programa de Telecinco, dejaba claro que salió de ella el hecho de posponer los trámites legales debido al estado de salud de su padre. «Teníamos que llevar unos papeles para casarnos previamente en el juzgado y hubo un jaleo en los papeles. Le dije a mi marido que siguiéramos con la boda y que más adelante iríamos al registro. Cuando empezamos con el procedimiento tuvimos un problema familiar y empezamos a hacer los trámites en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta», comentaba.

Ante esto, Irene Rosales insistía en que los trámites se fueron alargando puesto que se quedó embarazada de Carlota y a esto se le junto los problemas de adicciones de Kiko Rivera, así como su entrada en ‘GH Dúo’. «No he querido vender ninguna mentira ni Kiko me ha engañado. No tengo ningún pelo de tonta. Para mí sigo casada desde 2016, nos hubiera gustado casarnos por la Iglesia, pero desde que mi madre falleció nada tiene sentido. Para mí, mi boda fue en 2016, es mi día, mi fecha y mi momento. Es el día en el que me sentí que estaba casada, mi ceremonia perfecta», sentenciaba.

Irene Rosales, en su mejor momento

En su «regreso» a ‘Viva la vida’, Irene Rosales admite que está en su mejor momento, desmintiendo así cualquier tipo de rumor de crisis con su marido. Ambos están compartiendo muchos momentos y todos sus ratos libres con las dos hijas que tienen en común. Sobre si protagonizará pronto un reencuentro con Isabel Pantoja, la mujer de Kiko Rivera ha explicado que prefiere mantenerse al margen y solo espera que el DJ se siente a hablar con la tonadillera. Sobre sus planes de futuro, Irene Rosales deja la puerta abierta a una posible vuelta al programa de Telecinco: «Ahora que hay público me lo podría pensar».