Irene Rosales ha dado el último adiós a su padre, Manuel, en Sevilla, después de que este falleciera el pasado jueves tras una dura enfermedad.

Irene Rosales ha dado este viernes el último adiós a su padre, Manuel, fallecido el pasado jueves a las 6 de la mañana después de 16 años luchando contra una grave enfermedad. La colaboradora de ‘Viva la vida’ está pasando unos momentos muy complicados y ha estado acompañada en todo momento por su familia y su pareja, Kiko Rivera. El padre de Irene fallecía apenas nueves meses después de que lo hiciera su madre.

«Gracias, un beso a todos. He visto cómo habéis mandado todo el apoyo”, explicaba Irene ante las cámaras de televisión al salir del tanatorio. “Gracias a todos los que estáis aquí, me habéis respetado mucho”, añadía, agradecida por todos los mensaje de apoyo y cariño que está recibiendo durante estos días tan complicados.

Durante la mañana de este viernes, ha tenido lugar el entierro del padre de Irene Rosales en Sevilla. Hasta la iglesia de Castilleja de la Cuesta se ha acercado la colaboradora de ‘Viva la vida’, arropada de toda su familia. Irene ha vuelto a apostar por un look negro y ha llevado gafas de sol -aunque en Sevilla está nublado- para evitar mostrar su rostro.

El pasado mes de febrero fallecía su madre, Mayte, y meses después, en plena guerra mediática con su suegra, Isabel Pantoja, ha muerto su padre, Manuel. El padre de Irene llevaba años luchando contra una larga enfermedad. Desde hace unos meses, Manuel se marchó a vivir con Irene, Kiko Rivera y sus hijas, Ana y Carlota. La joven se encargaba del cuidado de su padre y ha podido estar junto a él los últimos meses de su vida.

Está visiblemente afectada y ha llegado gafas de sol

El día que falleció la madre de Irene Rosales, Isabel Pantoja no dudó en acudir hasta el tanatorio para apoyar a su nuera. El hecho de que Andalucía esté confinada perimentralmente ha hecho imposible que la cantante viaje de Medina Sidonia -donde se encuentra Cantora- hasta Sevilla. Se suma a esto que la relación de Isabel Pantoja con su hijo está en el peor momento después de que el dj iniciara una guerra sin precedentes contra ella.

Pero Isabel Pantoja sí ha querido tener un detalle con Irene Rosales y su familia. En el coche fúnebre se podían ver algunas coronas de flores. Entre ellas, la que ha mandado Isabel Pantoja, de rosas rojas, con un mensaje escueto: «Isabel Pantoja y familia». Esta ha sido la forma de mandar el pésame a su nuera, con la que tan buena relación tiene, o al menos, tenía.

Lo cierto es que no ha sido el único detalle que ha tenido la tonadillera con Irene. Y es que no dudó en ponerse en contacto con ella a través de un mensaje, en el que le ha expresado su pésame. Así lo contaba Antonio David Flores en ‘Sálvame’ y también lo confirmaba Chelo García Cortés en el programa de Telecinco. “Isabel Pantoja ha mandado un mensaje a su nuera dándole el pésame por la muerte de su padre”, decía el malagueño. «Ha llamado a Irene por teléfono, pero ella no lo estaba pasando muy bien en ese momento y no lo cogió», puntualizaba la periodista.