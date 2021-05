La colaboradora de ‘Viva la vida’ se pronuncia por fin sobre la guerra abierta entre Kiko Rivera y su prima Anabel Pantoja y tiene claro de qué lado está.

Irene Rosales sabe perfectamente en qué lado está en la guerra entre su marido, Kiko Rivera, y Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha estado muy pendiente de la guerra que se ha abierto entre dos personas a las que quiere mucho. De hecho, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre los primos, Anabel desvelaba hace apenas unas horas que ella sigue hablando con Irene. Eso sí, todo a través de mensajes.

Aunque esta guerra lleva días sonando, Irene Rosales ha preferido no pronunciarse al respecto. La sevillana está en casa de reposo tras la operación de pecho a la que se tuvo que someter hace algo más de una semana. Fue el pasado 26 de abril cuando Irene Rosales fue sometida a una operación para reemplazar las prótesis de pecho que le pusieron en 2017. La intervención tuvo lugar en el hospital Vithas de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, población en la que residen. El hecho de que estuvieran ya deterioradas ha sido el principal motivo para que tuviera que reemplazar las prótesis, porque había que extraerle una acumulación de líquido que se le habría formado en el pecho derecho, según publicó Diez Minutos.

«Familia, sigo aquí. Estoy ausente porque me sometí a una operación de pecho hace una semana y aún tengo que guardar reposo. Espero estar muy bien muy prontito», escribía Irene Rosales junto a una foto en la que la vemos con un filtro. Ha tenido que tirar de esta moda de Instagram para ocultar su rostro, que según ella no es el mejor por estar convaleciente.

Ahora ha querido pronunciarse sobre la nueva guerra que ha abierto Kiko Rivera contra un miembro de su familia. En esta ocasión, con Anabel Pantoja. Aunque Irene no ha hecho mención a nada sobre esta polémica, la publicación que ha compartido deja claro que se posiciona al lado de su marido. Con una foto de este, un emoticono de corazón y la canción ‘Cómo te quiero’ de Rosario Flores, Irene apoya a su marido de manera pública.

Irene se posiciona al lado de su marido en la polémica contra su prima

Hace apenas unas horas, Kiko Rivera volvía a dejar clara su posición contra su prima con un mensaje en Instagram: «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás todo lo que verdaderamente apreciábamos», escribe junto a las etiquetas de «la vida sigue», «decisiones» o «no estoy solo».

Al músico ya no le interesa el contenido que pueda postear la influencer, ya que, según él, ni siquiera ha querido escucharle en la guerra que mantiene con su madre. El hijo de Isabel Pantoja no esconde su enfado y ya ha tomado su primera decisión tras distanciarse de ella. Un gesto que podría avivar todavía más su enfrentamiento públicamente. Este mismo martes se ha podido ver a una grúa llevándose la moto que su prima tenía en su casa, no sin antes haber firmado Kiko Rivera un documento con el que autorizaba ese traslado.

Todo apunta a que Kiko no quiere tener nada en casa que le recuerde a su prima y, por ello, ha llamado a una grúa que transporte este bien tan preciado para su prima. Anabel, de momento, sigue en silencio sobre este hecho, siendo quizás en las próximas horas cuando se pronuncie al respecto.