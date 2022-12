Irene Rosales y Kiko Rivera siempre celebran los cumpleaños de sus hijas a lo grande. Este 15 de diciembre era el día de su hija mayor, Ana, que cumplía siete añitos. Para la ocasión, sus padres han organizado un fiestón en el que no han faltado los amigos de la pequeña y muchos familiares. Ha sido la propia Irene la que ha querido compartir algunas imágenes del evento que organizó y que hizo muy feliz a su hija mayor.

La que fuera colaboradora de televisión ha preferido organizar la fiesta en un local y no en su casa, ya que el espacio en su vivienda en más reducido. Hasta allí llevaba mucha decoración propia en las fiestas de cumpleaños. No faltó un photocall lleno de globos y por supuesto, una tarta grande de lo más bonita. Una decoración inspirada en la red social Tik Tok, de la que podría ser fan su hija mayor.

La sevillana enseña la decoración del cumpleaños de su hija Ana

Globos de los colores de esta plataforma social: negros, azules y rojos. Además, una sábana con el nombre de esta red social y mesas que tenían la imagen del icono de la misma. La tarta que ha mostrado orgullosa Irene también tenía los colores de esta plataforma y muchas notas musicales. Esto nos deja claro un aspecto desconocido hasta ahora de la personalidad de la hija mayor del matrimonio. Y es que parece que disfruta mucho viendo vídeos musicales en Tik Tok.

Otra cosa que hemos podido apreciar a través de esta imagen es que el lugar elegido para celebrar esta fiesta ha sido un parque de bolas. Irene y Kiko han querido reunir a todos los invitados en este lugar, ya que entre los asistentes había muchos amigos de su hija mayor, por lo que era el mejor sitio para pasarlo en grande.

Un evento lleno de ausencias

Nada ni nadie iba a empañar este gran día para la familia Rivera Rosales. Sin embargo, la celebración ha tenido muchas ausencias. Por todos es sabida la nula relación que hay entre el dj y su madre, Isabel Pantoja, algo que ha hecho que la tonadillera no quiera estar presente en este día tan especial para Ana. Otra que no ha podido acudir ha sido Anabel Pantoja, que podría haber tenido compromisos laborales que atender, y no en Sevilla. La ‘inflencer’ no la ha celebrado ni públicamente, algo que suele hacer normalmente.

La felicitación más especial ha sido la de su madre

La hija mayor de Irene y Kiko ha recibido la felicitación de cumpleaños más especial por parte de su madre, que ha sido una de las primeras en felicitarla públicamente: «A veces te miro y pienso de qué manera puedo explicarte cuánto te amo y la suerte que tengo de tenerte como hija, pero creo que de cualquier manera me quedaría corta, porque estás llena de bondad, alegría y vida», le empieza diciendo Irene.

«Desprendes pura felicidad y nos contagias a todos. Solo puedo darte las gracias por ser tan disfrutona y buscar el lado bueno de todo. Pienso disfrutar de ti toda mi vida y daría mi vida porque tu abuela Tere y al abuelo Manuel disfrutarán de ti, porque eres especial. Te amo con todas mis fuerza mi princesa mayor», termina diciendo.