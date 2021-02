Irene, la hermana de Sara Carbonero, está muy unida a la periodista y ahora no iba a ser menos. La joven no se separa de ella durante su último ingreso hospitalario.

Irene Carbonero, la hermana de Sara Carbonero, es otra de las personas que está muy pendiente de cómo avanza el estado de salud de la periodista tras la operación. Su hermana ha estado en todo momento informada de cómo está Sara, pero hasta este jueves no la hemos visto en las inmediaciones de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, donde tuvo que ingresar Sara hace unos días por una recaída en su cáncer de ovarios.

La hermana de Sara Carbonero ha estado visitando a su hermana y ha abandonado el hospital al mediodía. La joven abandonaba la clínica sola, en su propio coche. Aunque ha tratado de pasar desapercibida llevando aún en el interior del vehículo la mascarilla, Irene no ha podido evitar ser fotografiada por los fotógrafos que llevan haciendo guardia en el hospital desde que SEMANA publicara la noticia en las páginas de su nuevo número.

Aunque siempre se ha decantado por mantener su vida en un discreto segundo plano -tiene perfil de Instagram, pero cerrado al público-, Irene Carbonero reaparecía hace unos días para felicitar a su hermana por su cumpleaños. Le dedicaba una bonita declaración, que por supuesto, Sara no pudo evitar compartir.

Irene Carbonero no se separa de su hermana en estos momentos

«Algún día, dentro de 45 años aproximadamente, me vengaré por aquel cumpleaños en el que quisiste matarme. Algún día, pero hoy no. Feliz cumpleaños y feliz vida, amore. Te quiero (y no me importa que me regañes por la foto)», le dedicaba Irene Carbonero a su hermana cuando celebraba su 37 cumpleaños.

A pesar de que no comparten sus encuentros públicamente, ambas mantienen una relación estupenda. La periodista lo ha dejado claro en más de una ocasión a través de las redes sociales, demostrando que no solo ejerce un papel increíble como hermana, también como tía de sus hijos.

Hace unos días la felicitaba por su cumpleaños

Por su parte, Sara Carbonero también quiso hacer pública una carta que le dedicó a su hermana pequeña por su cumpleaños, que justo coincidió cuando la complicada época en la que la periodista estaba centrada en superar su enfermedad: «Me ha costado un mundo encontrar una foto porque nunca quieres salir en ellas, pero hoy la ocasión lo merecía. La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mi, a nosotros, siendo la hermana pequeña. Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande. Cuánto has crecido de golpe», comenzaba el escrito de Sara en sus redes sociales.

«Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ningunos y se ríen aunque por dentro estés rota. Una de las cosas más difíciles, cuando llegan situaciones que lo descolocan todo y te rompen los esquemas, es entender y aceptar que la vida a veces no tiene lógica, que el destino se equivoca y que aunque tendría que ser yo la que te protegiera y velara por ti, ha sido todo lo contrario».

Irene siempre ha sido un gran apoyo en los momentos difíciles

«Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aún cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes», detallaba Sara en su emotivo mensaje. «¿Qué hay hoy en la tele? ¿Te doy un masaje? – decías, y de repente la peor de las experiencias se convertía en un mero trance. Ahora, desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo logramos juntas, porque sin ti no habría podido».

«Dicho todo esto, prepárate de nuevo para mis regañinas de hermana mayor, mis consejos aunque no me los pidas, mis WhatsApp para ver si has llegado bien a casa, para que dejes de fumar, de morderte las uñas y un montón de cosas más. Ya no te libras de mí, no pienso soltarte la mano nunca», añadía. La comunicadora concluía su misiva dejando claro que se siente muy orgullosa de Irene. «Hoy es tu cumpleaños y todos los que te queremos y tenemos la enorme fortuna de compartir nuestra vida contigo lo celebramos. Quizá yo un poquito más, porque no me cabe el orgullo en el pecho. Sé que estas cosas no te gustan pero déjame presumir un poquito de hermana y de tía. La mejor que mis hijos podrían tener. Disfruta de tu día y tu vida. ¡ Feliz cumpleaños, enana!».