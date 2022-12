Anabel Pantoja cierra un año clave en su vida. Un 2022 en el que rompió con su marido, Omar Sánchez, y ha vuelto a encontrar el amor junto al que fuera su compañero en ‘Supervivientes‘, Yulen Pereira. La ‘influencer‘ ha sorprendido a sus seguidores con un último posado en bikini desde su gran refugio: Gran Canaria. Un post que ha despertado un sinfín de ataques intolerables por parte de algunos ‘haters’ que han aprovechado para criticarla.

Sin filtros, así mostraba su cuerpo Anabel Pantoja en esta publicación en bikini. Nuevamente ha visto cómo ciertos seguidores han ido en contra de su físico con comentarios grotescos a los que tristemente está acostumbrada y que ha denunciado en multitud de ocasiones. Mensajes hirientes que juzgaban a una mujer en bikini. «Todas las operaciones pasadas para estar así… Para mi gusto no compensa», afirmaba una internauta. «Madre mía que le han hecho a esta chica en su cuerpo», «ponte el biquini de tu talla que queda ridículo», «como te expones podemos criticar, y en bañador seguro que estarías más elegante. Así no» y «creo que ella ve otra realidad, sin más, pero habrá que decirle que el bikini se le ha quedado pequeño de arriba y de abajo», han sido algunos de los mensajes que ha recibido.

Anabel Pantoja recibe el apoyo de sus seguidores

La sobrina de Isabel Pantoja también ha contado con el apoyo de una gran parte de sus seguidores que tachaban de intolerables las críticas vertidas contra su cuerpo. «¿En serio es necesario la cantidad de comentarios criticando? ¿Qué más os da si se acepta o no? ¿Si esta bien o mal? ¿En serio tenéis que dar vuestra opinión sin que nadie os la pida? ¿En serio vuestras vidas están sumamente vacías que tenéis que venir a una foto a criticar porque sí?».

Entre los mensajes positivos, ha habido muchos fans que han destacado la naturalidad de Anabel Pantoja, una mujer fuerte que no se amilana por el qué dirán. «Es natural y punto sin tanto filtro y sin tanto truco de las pocas que demuestran que se puede ser bonita siendo natural». Mientras que otra reconocía haber sentido pudor por los comentarios leídos. «¡Que se pare el mundo que yo me bajo! Siento vergüenza ajena leyendo ciertos comentarios, lo que más me abochorna es que vengan en su totalidad de mujeres faltando al respeto, juzgando y opinando de manera cruel. Claro que las redes sociales son para expresar y opinar, pero… ¡no para ser despiadadas de esta manera! Antes de dar una opinión o un consejo que nadie nos pide….recordad!!!! Escribidlo en un papel, hacer una bolita con él y tragárselo!!!».