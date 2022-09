La ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que hace tan solo una semana anunciaron su compromiso, está teniendo consecuencias nefastas para el ya ex de la socialité. Y es que mientras la marquesa de griñón ha salido reforzada por la manera en la que ha gestionado las infidelidades de su ex de cara al público, la imagen del madrileño está por los suelos. No solo su buen nombre está en entredicho: también peligran aspectos de su vida profesional. Porque, según Joaquín Prat, el madrileño ha perdido importantes oportunidades laborales.

El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ ha desvelado nuevos datos sobre cómo se encuentra Onieva y ha asegurado que una fuente «fiable» le ha facilitado información de primera mano: «Me han confirmado que ha perdido muchos amigos y que se ha quedado sin trabajo«.

«Quieren quitárselo de en medio», asegura Kiko Matamoros

Hasta hace una semana, antes de que se destapasen sus vídeos besando a otras mujeres, Íñigo Onieva trabajaba como relaciones públicas de un lujoso restaurante y una conocida discoteca de Madrid. Funciones que, según Prat, ha dejado de asumir. El comunicador ha dejado claro que se lo ha contado alguien muy fiable: «Si no confiara en quien me lo ha dicho, no lo habría dicho». Estas informaciones sobre su futuro profesional coinciden con las declaraciones de Kiko Matamoros, quien ha apuntado este viernes: «En Tatel están pensando quitárselo de en medio».

Íñigo Onieva posee, además, diversos negocios entre los que se incluyen otros conocidos restaurantes. En marzo de 2021 se convirtió en director de desarrollo de negocio de Mabel Hospitality, una filial de la empresa Mabel Capital, de la que son dueños Rafael Nadal, Abel Matutes y Manuel Campos.

Mabel Hospitality se dedica a la creación, desarrollo y gestión de marcas propias de restauración. Onieva, tal y como infirma en su perfil de su LinkedIn, es el encargado del desarrollo empresarial de esta empresa. Entre otras cosas, es el responsable de tareas como la definición de productos y servicios, encaminada a reforzar su comercialización.​ Mabel cuenta con el apoyo de socios como Cristiano Ronaldo, Pau Gasol, Rudy Fernández, jugador de baloncesto del Real Madrid y la selección española, y el que hasta ahora ha sido su cuñado, Enrique Iglesias.

Tamara Falcó, sobre Iñigo Onieva: «Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea»

Cabe recordar que desde que emitió un comunicado en el que se mostraba «arrepentido y avergonzado» y pedía perdón a Tamara «y a su familia», no hemos vuelto a tener noticias de Onieva. Al parecer, está centrado en encontrar a la persona -o las personas- que han filtrado sus vídeos siendo infiel a Tamara. Cree que se trata de alguien de su entorno y quiere dar con el topo que lo ha traicionado.

Tamara, por su parte, afronta su dura realidad con optimismo y dando la cara ante la adversidad. Este jueves se sinceraba en el plató de ‘El Hormiguero’, donde trabaja como colaboradora. Allí, por segunda vez, ha contado cómo puso punto y final a su relación con el que creía era el hombre de su vida. «Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea», decía, segura de que con Iñigo Onieva no hay vuelta atrás. La ruptura es irreversible. Falta por confirmar si la salida de este de algunos de sus puestos de trabajo también lo es.