En SEMANA te detallamos en exclusiva el Informe con el que podrás seguir al detalle la historia que enfrenta a Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja.

Desde hace algunos días no se habla de otra cosa. El enfrentamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera por Cantora ha desenterrado documentos y ha abierto nuevas e inesperadas guerras. De hecho, se ha llegado incluso a asegurar que tras morir Paquirri no se respetó la voluntad del torero en su testamento y que incluso la tonadillera habría llegado a estafar a su hijo. Sin embargo, no hubo ningún engaño por parte de la artista. Tal y como publica SEMANA este miércoles, Isabel Pantoja luchó hasta el final para que la finca de Medina Sidonia que, hoy es objeto de discordia entre madre e hijo, fuera para su «pequeño del alma«. Se mostró inflexible ante la familia Rivera y la familia Ordoñez y supo mejor que nadie defender los intereses de su hijo, detalles que te desgranamos en nuestro último número en papel que podrás conseguir en tu quiosco.

Después de hablar con testigos presenciales que estuvieron el día en el que todos sus herederos llegaron a un acuerdo en el Banco Español de Crédito de Sevilla y tras investigar en el archivo de SEMANA, conocemos todos los datos de las negociaciones que tuvieron lugar tras la muerte del torero. Sabemos qué ocurrió en esta reunión al dedillo y, además, te contamos en nuestra revista también la estrategia por la que apostó Isabel Pantoja para que finalmente Cantora, la finca que es en la actualidad su refugio, fuera para ella y su hijo. Ella en un principio solo tenía derecho al usufructo, pero lo conmutó por un porcentaje de la finca: la artista se quedó con un 52,4 %, mientras su hijo Kiko Rivera con un 47,6.

Este acuerdo tuvo lugar tres años después de la muerte de Paquirri tras una infinidad de enfrentamientos, no obstante, ha sido 36 años después de la muerte del torero cuando han vuelto al presente. Sobre él y sobre cómo se fraguó la adjudicación de Cantora y el resto de la herencia de Cantora profundizamos en nuestra revista, desvelando datos sorprendentes que podrían dar un vuelco a esta historia que parecía enfrentar sin vuelta atrás a la cantante y su primogénito. Además, si adquieres SEMANA podrás descubrir punto por punto el testamento que firmó Paquirri horas antes de casarse con Isabel Pantoja, quiénes eran sus testigos y albaceas y a quién tuvo o no presente en el reparto de sus bienes. Y es que hemos accedido al documento que tantos titulares ha copado en los últimos días y el cual puedes leer en el número que ve la luz esta semana con el fin de no perder detalle en esta polémica historia.

Aunque esto no es todo ni mucho menos. Por otro lado, los lectores de SEMANA podrán conocer de primera mano el inventariado de todo lo que poseía Paquirri hasta el día en el que perdió su vida en Pozoblanco, ya que esta revista ha tenido acceso a la lista completa de bienes, objetos y pertenencias que el torero tenía. A pesar de que han sido objeto de disputa entre familiares, hay algunos objetos que muy pocos recuerdan. Ejemplo de ello una hucha de su hijo Francisco en cuyo interior había 1.805 pesetas, dos talones bancarios que sumaban más de 3 millones de pesetas, un maletín, un álbum de fotografías o décimos de lotería. No obstante, esto tan solo es un goteo de la gran enumeración que puedes conocer en el interior de SEMANA y en la que también había joyas, vehículos y objetos de gran valor.

El inventariado de todo lo de Paquirri

El reparto de sus objetos personales ha provocado numerosos enfrentamientos y guerras que, casi cuatro décadas después, continúan abiertas. Francisco Rivera y su hermano Cayetano continúan reclamando sus lotes, en los que hay, por ejemplo, enseres de su padre como trajes de luces. No obstante, cabe señalar que en SEMANA tienes todo lo necesario para no perder detalle de esta batalla que ahora enfrenta a Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja.