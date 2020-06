Malú y Amaia Montero coparon titulares durante un tiempo por unas declaraciones de la sobrina de Paco de Lucía que no gustaron en absoluto a la guipuzcoana. Un rifirrafe que se vio intensificado por los tuits de Amaia. Las desavenencias del pasado parecen haber caído en el olvido y la exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ no ha dudado en felicitar a su compañera de profesión por el nacimiento de su primera hija, Lucía.

Tanto Malú como su pareja, Albert Rivera, han hecho partícipes a todos sus seguidores y amigos de la feliz noticia con el siguiente mensaje: «Ya está aquí nuestra niña, Lucía❤️. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo». Una publicación que ha despertado un aluvión de felicitaciones, entre ellas, muchos rostros conocidos deseaban darles la enhorabuena a los orgullosos papás.

Ha destacado la de Amaia Montero por el enfrentamiento que mantuvieron en el pasado. La polémica tuvo como desencadenante esta declaración de Malú durante una entrevista en ‘El Español’: “Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada?”, respondía la cantante sobre la presión de la imagen que tienen ciertos personajes públicos. “Chapó por Tania Llasera, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36”, añadía.

Unas palabras que, sin embargo, no gustaron a la irundarra quien contestó con el siguiente comentario: “A la Victoria’s Secret de Malú, ¡ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!”, expresó en Twitter. Ante la sorpresa de muchos seguidores que veían un intento de protagonismo por parte de esta, Amaia fue contundente: «Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto».

Malú, entonces, guardó silencio evitando entrar en polémicas. Dos años después de que todo aquello sucediera, Amaia ha querido mandarle un bonito mensaje a la artista: «Enhorabuena Malú, te deseo toda la felicidad del mundo. No creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre», comentaba en Instagram.

Una oleada de reacciones

La primera hija de Albert Rivera y Malú llegaba al mundo este sábado, 6 de junio, en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles. La pareja ingresaba en el centro durante la madrugada del viernes. El bebé se llama Lucía, un nombre con gran significado. El nombre completo de la cantante es María Lucía Sánchez y está unido estrechamente a la familia, la artista es hija del cantante Pepe de Lucía y sobrina del inolvidable Paco de Lucía.

Alejandro Sanz felicitaba a su amiga: «Lucía tenía que ser. La emoción a punto de caramelo… felicidades a toda la familia. Bienvenida pequeñaja. Por su parte, Pastora Soler expresaba lo siguiente: «Ay por favor!!!! Que emoción tan grande!!!!!!! Ya está aquí !!!!!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Bienvenida Lucía! Felicidades». Mientras que Ana Torroja publicaba: «Qué maravilla! Felicidades a los tres!! Disfrutar de cada segundo». Rosario Flores también se emocionaba con la noticia: «Ay qué alegría más grande. Ya está aquí MONSTRUA MÍA. Me Alegro de tu felicidad. Te lo mereces. Ganas de VEROS».

Además de las felicitaciones por parte de personajes conocidos del mundo del espectáculo, también han sido muchos los miembros de la política quienes les han dado la enhorabuena. Entre ellos, Inés Arrimadas, quien fuera compañera de partido de Albert Rivera: «¡Muchas felicidades, Albert! Un beso grande para toda la familia. Disfrutad mucho de estos momentos mágicos», afirmaba. Begoña Villacís publicaba este mensaje: «Enhorabuena Albert, Malú por vuestra primera hija y Daniela por tu hermanita. Vais a ser muy felices. No os perdáis un segundo de ella. ¡Deseando verla!».

El nacimiento de Lucía pone el broche de oro a un sonado romance entre Albert Rivera y Malú. A principios de 2019, la revista SEMANA desvelaba la que pronto se convertiría en la pareja del momento. Tras un tiempo de discreción esquivando los focos de los reporteros gráficos, la pareja realizaba su primera aparición pública en un lugar que este sábado se ha convertido en muy especial para ambos. Ambos eran fotografiados después de que el político recibiera el alta tras sufrir una gastroenteritis a causa de la salmonela, en el hospital Puerta del Sur de Móstoles, Madrid, donde ha nacido su primera hija en común. El ex líder de ‘Ciudadanos’ es padre de una niña, Daniela, fruto de una relación anterior con la psicóloga Mariona Saperas.