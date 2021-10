Rosario Mohedano ha cargado contra su prima, Rocío Carrasco. Mientras ella sienta a sus enemigos ante un juez y pide cárcel ella se sienta para cenar en su propia casa. Pero hay más dardos envenenados que dejan ver que su relación hace aguas

Tal y como publicó la revista SEMANA, Rosario Mohedano ha visto esperanzas en la batalla judicial que inició contra los directores de ‘La Fábrica de la tele’, Adrián Cornejo y Óscar Madrid, en defensa de su honor. El deseo de la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano es tumbar a los responsables de ‘Sálvame’ por lo que considera un acoso hacia ella por años vertiendo informaciones que le son negativas a su imagen pública y profesional. A la espera de juicio y con la firme intención de ir por lo penal y pedir cárcel contra sus enemigos, la prima de Rocío Carrasco ha vuelto a estallar en las redes sociales para denunciar la supuesta doble moral no solo de los productores de televisión, sino también de su propia prima, dejando entrever que la relación entre ambas no es tan buena como se había querido hacer ver.

Lo hace de nuevo a través de su perfil en las redes sociales, donde ha dejado dos contundentes mensajes que pocas dudas dejan de su posición respecto a la polémica surgida por el documental de Rocío Carrasco y el precio que su prima pagó para sacar adelante este jugoso proyecto. El primer mensaje de Rosario Mohedano en su perfil de Twitter viene en respuesta a la noticia publicada este lunes que informa de que Rocío Flores ha iniciado un proceso legal en contra de los productores de la serie de su madre, Adrián Cornejo y Óscar Madrid, por sacar a la luz el contenido de la sentencia judicial que la castigaba por el episodio de maltrato que protagonizó con su madre y que determinó el fin de su vínculo y por el que llevan años sin mediar palabra. Eso sí, demanda solo a los productores y no a su madre, pese a que ella haya sido quien facilitase estos documentos para dar valor a su serie.

“¿También por lo penal? Vamos, que no todo vale (añade tres emoticonos de aplausos). Mientras nosotros les sentamos en un juzgado por lo penal, otras los sientan en su casa para cenar”, sentencia Rosario Mohedano, señalando directamente a la amistad de Rocío Carrasco con los productores de televisión que han encabezado su docuserie, con los que ha compartido ocio en diversas ocasiones. Ante el desconcierto provocado, horas más tarde la artista pasó a detallar qué quería decir con su mensaje: “Cierto es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Mi condena es para ‘La Fábrica de la Tele’, por eso mismo, porque sé muchísimas cosas y todos los delitos que han hecho y consentido durante 25 años. Que no se os olvide que mi prima demandó y les quitó las demandas, pero tenían y muchas”, remarca Rosario Mohedano el precio a pagar por su prima para sacar adelante sus confesiones en el documental.