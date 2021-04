La colaboradora de ‘Viva la vida’ va a hablar en una masterclass de algunos trucos de belleza y de los retoques estéticos a los que se ha sometido durante estos años. Repasamos el gran cambio físico de Irene Rosales, foto a foto.

Las buenas noticias profesionales no paran de llegar para Kiko Rivera e Irene Rosales. Justo ahora que acaban de confirmar que se van a mudar de casa junto a sus hijas, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha recibido una gran noticia. Y es que va a protagonizar un proyecto profesional que nunca antes había hecho, un reto que le tiene muy ilusionada y del que no para de hablar en sus redes sociales.

Irene Rosales va a dar una Masterclass de belleza el próximo 12 de abril a las 19.00 en Mi Tele Plus que lleva por título, ‘Beauty tips by Irene Rosales’. La mujer de Kiko Rivera va a contar todos sus secretos y dará algunos trucos para estar perfecta, pero no solo con el maquillaje, también con algunos cuidados de la piel y con el deporte.

Para poder ver esta masterclass hay que inscribirse en esta nueva plataforma y se podrá hacer hasta el 9 de abril. Todo hace indicar que no será la única que llevará una clase de este tipo en este canal, ya que le podrían seguir otras estrellas de Mediaset, de la que por ahora no sabemos su identidad.

Irene Rosales va a dar una masterclass de belleza

«Quiero recordaros que aún os podéis apuntar a la masterclass de belleza que daré el 12 de abril en Mi Tele Plus. Hablaremos de muchísimos trucos de belleza, los retoques estéticos que me he hecho, haremos un ‘tú a tú’, donde me podréis preguntar muchas cosas», ha terminado diciendo para animar a todos sus seguidores a que se unan a este nuevo reto profesional.

Además de contar algunos de los trucos de belleza que ella utiliza en su día a día, Irene Rosales se atreve a hablar de todos los retoques estéticos que se ha hecho a lo largo de los años. Ha demostrado estar muy a favor no solo de la cirugía estética, sino que suma a la lista algunos retoques que han hecho que su físico cambie de manera radical desde que se convirtiera en personaje conocido.

En 2017, tras el nacimiento de su hija mayor, Ana, Irene Rosales tomó la decisión de operarse el pecho para verse mejor. Después de meterse en el quirófano para operarse, Irene suma otros retoques estéticos, que aunque no le han obligado a pasar por el quirófano, sí le han llevado a lucir diferente.

Va a repasar todos los retoques estéticos que se ha hecho

Desde hace apenas unos meses, la joven sevillana presume de nueva sonrisa. Y es que Irene decidió ponerse aparatos en los dientes para mejorar su dentadura. Tras más de un año y medio con ellos, ahora tiene una sonrisa perfecta. Esto le llevó después a retocarse los labios. Además, en alguna ocasión se ha rellenado las ojeras para eliminar la oscuridad que tiene, consecuencia del cansancio acumulado por trabajo, se ha quitado algunas arrugas de su cara con bótox y se ha sumado a la moda del Microblading, un método para rellenar las cejas. Durante este tiempo hemos podido ver qué se ha hecho, ya que ella misma lo ha contado a través de sus redes sociales.

En Instagram cuenta ya con más de 656.000 seguidores, lo que ha hecho no solo que la conozcamos, sino que ha conseguido que se le abran más muchas puertas profesionales. Pero a Irene Rosales no la conocimos como es ahora. A continuación, repasamos la increíble transformación física de la colaboradora de ‘Viva la vida’: