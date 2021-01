La ‘influencer’ se ha hecho un nuevo tatuaje en su cuerpo dedicado a su hija Roma y ha llamado mucho la atención el sitio que ha elegido para ponérselo.

Laura Escanes no deja de sorprendernos. Después de haberse sometido a un radical cambio de look al ponerse el pelo rosa, la ‘influencer’ ha querido hacerse un nuevo tatuaje en su cuerpo, dedicado una vez más a su hija Roma. Se trata de la fecha de nacimiento de la pequeña, que nació el 12 de octubre de 2019, fruto de su relación con Risto Mejide.

Pero el tatuaje elegido no es lo que ha llamado la atención. Lo que ha impactado (y mucho) a sus seguidores es el lugar que ha elegido para ponérselo. Y es que tendrá la fecha de nacimiento de su hija muy visible, ya que ha elegido ponerse la tinta en la mano izquierda, justo al lado del dedo pulgar.

«El día favorito de mi vida. En mi piel. Mi diario», escribe Laura Escanes junto a la instantánea en la que vemos su mano tatuada. El tamaño del tatuaje no es pequeño, lo que hace que se vea claramente la fecha. Muchos de sus seguidores se han dado cuenta de que es un sitio arriesgado y así se lo han hecho saber: «Noooo, en la mano noooo», le comenta una seguidora de Instagram.

Laura Escanes se tatúa la fecha de nacimiento de su hija

No es el único tatuaje que le dedica Laura Escanes a su hija, que este año cumplirá dos añitos. El pasado mes de junio mostraba orgullosa el primer tatuaje que se hacía en honor a su hija. Era el primero que tenía dedicado a la bebé y hasta que ha dado con el dibujo que quería hacerse ha tenido que esperar. Y es que es algo que quedará en su piel para siempre, por lo que había que estar muy segura de qué hacerse.

Ella misma quiso mostrar de qué se trataba. A raíz de una bonita foto que se hicieron juntas hace unos meses, Laura Escanes le pidió a su tatuador que le hiciera un trazo con la forma de sus cuerpos. Y el resultado no podía ser más bonito. Ella misma compartía el resultado de su tatuaje junto a la foto que le había servido de inspiración. Laura tenía una favorita junto a su hija y para llevarla siempre consigo, decidió inspirarse en ella para crear su dibujo.

Este es el primer tatuaje que se hizo dedicada a ella

Hace unos días, Laura Escanes aseguraba no estar pasando por uno de los mejores momentos de su vida. «Últimamente no subo tantas fotos ni estoy tan pendiente por aquí. Estoy dando prioridad a escucharme más y me va bien mentalmente», decía la catalana a través de las redes sociales. «No creo que sea incompatible ser feliz con pasar momentos más difíciles o tener días malos y estar triste. Nos tenemos que permitir estar tristes. La situación no ayuda, hay algo de libertad que nos han quitado», ha comentado a través de varias stories. El confinamiento ha limitado la vida de los ciudadanos por un bien común, el de vencer a la crisis sanitaria, y Laura Escanes es consciente de ello, sin embargo, esos frenos y cambios de planes no han ayudado a templar su ánimo.