Dani Martín ha dejado a sus seguidores de Instagram en shock al publicar una impactante imagen en la que se le ve con la nariz ensangrentada, rota tras enzarzarse en una pelea. Pero no se trata de una riña callejera, ni mucho menos, sino del resultado de una de las pasiones del cantante que daba voz a ‘El Canto del Loco’ y es que es un incondicional del boxeo, deporte que incluso se atreve a practicar, aunque ponga en serios riesgos su propio pellejo.

El artista, con más de un millón de seguidores en Instagram, no solo comparte sus quehaceres musicales o sus reflexiones sobre la salud mental o problemas físicos como la rosácea, sino que también ameniza con algunas interacciones sobre su pasión por el boxeo. Ya había mostrado cómo se las gasta cuando sube a un ring y pelea contra un contrincante, pero hasta ahora no habíamos visto hasta qué punto puede acabar maltrecho cuando vive un apasionado combate, como así ha hecho ahora a través de las stories de su cuenta personal, dejando a muchos de sus seguidores preocupados, pues la imagen en sí impacta a simple vista.

“Aprender a luchar, perder muchos miedos, complejos, saber poner límites. Agradecido al noble arte por todo lo que me ha dado en la vida. El respeto, el boxeo y la música me han salvado la vida. Sí, es sangre, nada más”, detallaba Dani Martín como acompañamiento a la fotografía en la que aparece con la nariz cubierta de sangre y la cara magullada, mientras que en su camiseta se atisba que la sangre ha fluido en abundancia.

No es la primera vez que Dani Martín muestra sus artes como boxeador. Cuenta con un entrenador de boxeo al que acuden otros rostros conocidos, como es el caso de Miguel Ángel Silvestre. Se trata de Pablo Navascues Hernández, a quien considera que le ha salvado la vida, pues le ha enseñado a enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Para él, los golpes y la sangre no son suficiente freno para todo lo que consigue con esta práctica deportiva y es que el equilibrio emocional que consigue está por encima de cualquier daño físico, que no llega a ser de gravedad, tal y como él se apura en dejar claro para no preocupar demasiado a sus fans.