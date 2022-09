Preocupación por Hugo Sierra. El ex de Ivana Icardi ha sufrido este lunes un fuerte accidente de tráfico mientras conducía su motocicleta por las inmediaciones de un conocido hotel de Palma de Mallorca. Hugo Sierra colisionaba con otro vehículo que no había puesto el intermitente, sufriendo así una brutal caída por la que terminó hospitalizado. El que fuera concursante de ‘Supervivientes‘ no estaba solo, pues llevaba a su hermana de copiloto. Sin embargo, quien salió peor parado fue él que tuvo que ser atendido en la camilla y, visiblemente dolorido, tuvo que ser trasladado hasta el hospital más cercano donde fue ingresado «bastante perjudicado», según un testigo confirma a ‘Sálvame‘.

El equipo del mencionado medio se ha puesto en contacto con una persona que fue testigo del brutal choque y ha contado algunos datos del accidente que, afortunadamente, ha quedado en un susto: «Ha sido porque una señora no ha puesto los intermitentes y se lo ha comido entero. Han salido disparadillos. Iba él conduciendo y su hermana detrás. Entonces se han chocado«, ha revelado esta fuente.

Tal y como dice esta testigo, la hermana de Hugo tan solo ha sufrido unos rasguños, siendo él quien se lleva la peor parte del suceso: «La hermana se ha hecho daño en la rodilla pero la han curado. Quien se ha hecho bastante más daño ha sido Hugo. Se lo han llevado en ambulancia. Lo han tenido que tumbar en una camilla y llevárselo así porque se le veía bastante afectado. Sobre todo en la espalda», confirma la testigo que ha dado todos los detalles sobre este aparatoso accidente en el que se ha visto envuelto Hugo Sierra.

El que también fuera pareja de Adara Molinero lleva bastante desconectado del universo 2.0 y de la televisión. Su última publicación en redes sociales fue el pasado mes de mayo. Desde entonces, ha preferido llevar una vida más alejada del foco mediático. Algo que no hizo en tiempos anteriores cuando mantuvo una guerra mediática con su ex, Adara Molinero, durante un largo tiempo. Además, este accidente de tráfico llega en un año muy convulso para él. Pues el pasado mes de marzo conocíamos la noticia de su ruptura con Ivana Icardi, tan solo seis meses después de que naciera su primera hija en común.

Era ella quien confirmaba la noticia después de que empezaran a saltar los rumores sobre una crisis en la pareja:“En algún momento iba a ser necesario aclarar esto. Hugo y yo hemos decidido separarnos. Es por eso que no hemos aparecido en nuestro aniversario», comenzaba diciendo el comunicado que emitió. «Hace unos meses tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo”, continúa. «Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto».

