8 Una información perjudicial para su concurso

Ciertamente, en el video se puede ver como Chabelita no quiere que lo que está contando salga de ahí ya que baja tanto el tono que es imposible descifrar sus palabras. Pero sabemos que su confesión es totalmente secreta ya que les advierte a sus compañeros que no pueden contársela a nadie: “Como salga de aquí lo voy a saber, porque me voy a enterar después, y voy a ir a por vosotros”.