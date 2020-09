La presentadora reaparecía emocionada en sus redes sociales mientras que la amiga de Cayetano Rivera se sentaba en ‘Viva la vida’.

Eva González y Cayetano Rivera están pasado por una semana complicada. Este sábado, Karelys Rodríguez, la amiga del diestro, se sentaba por primera vez en un plató de televisión para hablar públicamente de su relación con el hijo de Carmina Ordóñez, después de que SEMANA publicara en exclusiva unas imágenes en las que aparecieran disfrutando de una agradable comida en Londres.

La tinerfeña se sentaba frente a Emma García, que volvía de vacaciones, y hacía hincapié en que había conocido hace ocho años al diestro. Además, insistía en que acudía al programa de los fines de semana de Telecinco para defenderse y hablar de su vida. Mientras que esta reveladora entrevista se llevaba a cabo, Eva González se pronunciaba en sus redes sociales para compartir con sus seguidores su alegría por haber conseguido un importante logro profesional. Una felicidad que no iba a quedar empañada por lo que la joven abogada pudiera contar en el espacio de Mediaset.

Eva González ha recibido este sábado el premio Joan Ramón Mainat de televisión, un galardón otorgado por el Festival de Vitoria que fue creado en honor al productor catalán. La presentadora compartía un vídeo en sus redes sociales para en el que agradecía este trofeo y en el que pedía disculpas por no poder ir a recogerlo puesto que se encuentra inmersa en las grabaciones de ‘La Voz’ de Antena 3. «No se trabaja para recibir premios, pero qué reconfortante es cuando llegan… Ya sabéis como es esto de la tele y toca grabar. Hacer tele que es mi pasión y dónde mas disfruto, por eso recibir un premio tan importante como este me hace sentir muy afortunada y he de confesar que me abruma también un poco… Mi corazón está en Vitoria», explicaba la andaluza.

En el vídeo compartido, en el que aparecía luciendo un espectacular vestido rojo, González hacía hincapié en la importancia que tiene la televisión para ella, el lugar dónde se siente más a gusto y donde es más feliz. Con gran orgullo, recibía este premio y reconocía que le hacía más ilusión aún hacerlo junto a Antonio Resines y Boris Izaguirre (quienes también habían sido galardonados).

La mujer de Cayetano Rivera echaba la vista atrás y recordaba los programas en los que había trabajado y le dedicaba unas cariñosas palabras a todas aquellas personas que le habían acompañado en su camino y a los directores que habían confiado en ella durante todo este tiempo. «Todas esas experiencias me han hecho ser la presentadora que soy hoy«, aseveraba.

Desde el plató del buque insignia de Antena 3, Eva González recordaba cuando veía el programa que estaba presentado por Jesús Vázquez en Telecinco y cómo desde el sillón de su casa imagina cómo sería presentar el talent musical. «Ya veis, los sueños a veces se cumplen. Cuando pensaba que el 2020 no nos iba a traer nada bueno, me trae un premio Juan Ramón Mainat. Un premio que va a ocupar un lugar importante en mi casa y desde luego en mi corazón», finalizaba. Con estas palabras y su emoción al recibir este prestigioso galardón, hacía constancia del bueno momento profesional por el que estaba pasando y dejaba claro que nada (ni nadie) iba a empañarle su sábado más especial.

Karelys Rodríguez, sobre Cayetano Rivera: «Me gustaba muchísimo»

Mientras que Eva González recibía un prestigioso premio, Karelys Rodríguez se sentaba con Emma García y confesaba haber estado enamorada de Cayetano Rivera. A pesar de no entrar en muchos detalles, la abogada dejaba claro que al conceder esta entrevista estaba pensando en ella y en ningún momento quiso hablar sobre la presentadora andaluza. «No quiero hablar de terceras personas«, incide.

«El error que he cometido es enamorarme. Se me puso una etiqueta que no correspondía con la realidad. Yo no tenía que dar explicaciones a nadie. Me siento culpable en el sentido que no me he valorado a mí misma. No he tenido amor propio en ese aspecto. Ya bastante molesto era para mí toda la historia como para terminar siendo la mala de la película», se sinceraba y explicaba que había conocido al diestro hace ocho años.

Sobre la portada de SEMANA, Rodríguez afirma que sabía que iban a publicar las imágenes porque se lo comunicó el torero. «Desde que salen esas fotos a día de hoy he estado en una montaña rusa de emociones. Me dio pánico, pero una vez pasa eso también me siento aliviada», admite y reconoce que supusieron un punto de inflexión en la relación.