Entrevistamos a José Perea, uno de los diseñadores de moda del momento. Se confiesa sin tapujos y nos habla de muchas curiosidades sorprendentes.

José Perea es uno de los diseñadores del momento. Atrevido, colorista y con unos principios cristalinos, ha logrado meterse en el bolsillo a muchos famosos gracias tanto a su talento como a su rapidez frente a una prenda. Este cordobés que no ha estudiado moda, pero se ha enseñado a sí mismo, ha alzado varios galardones, entre ellos el de Premio Nacional al Mejor Diseñador. Aunque prefiere estar detrás de las cámaras, sus creaciones le han llevado a trabajar en diferentes programas como ‘Sálvame’ o la versión argentina de ‘Maestros de la Costura’, espacio al que se quiere postular para la próxima temporada. Ha concedido una entrevista exclusiva a SEMANA, en la que además de contarnos algunos secretos de su vida, nos relata curiosidades que no te puedes perder.

Esta misma semana su nombre copaba titulares por un polémico vestido que lució Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia. Sobre este y muchísimos asuntos hemos charlado con él.

PREGUNTA: Eres muy joven, pero ya tienes una importante carrera en el mundo de la moda ¿Cómo aterrizas en la televisión?

RESPUESTA: Con 17 años dejo el bachillerato y tomo la decisión de venir a Madrid a probar suerte. Soy de un pueblo de Córdoba y me vine solamente con una maleta y una máquina de coser. Me empecé a colar en eventos hasta que me hice un hueco…Fue poco después cuando me invitaron para ir de público a ‘Mujeres hombres y viceversa’ y ese día aproveché para repartir tarjetas en los descansos y a hablar con famosos como Anabel Pantoja. Ahí empezó mi andadura en la televisión.

PR. Cuando le dices a tu familia que te vas ¿Te dijeron que estabas loco?

R: Lo sabían. Yo desde muy pequeño ya hacía costura, había hecho desfiles en el pueblo y, además, ya había ganado el premio al mejor diseñador de Andalucía o al mejor joven diseñador en Sevilla. Ya se sabía a lo que me quería dedicar. Lo entendieron y me animaron a hacerlo. Ya llevo seis años aquí.

PR: ¿Qué es lo bueno y lo malo del mundo de la tele?

R: Lo mejor es que siempre he estado detrás de las cámaras. Lo que más valoro es la visibilidad que te da…Yo no tengo muchos complejos, soy del LGTVI y eso al final creo que hace mucho bien. Por otro lado, la parte mala de las redes sociales y los insultos que te puedan hacer. Los haters es la parte más difícil…

PR: Has triunfado en España, pero también fuera como, por ejemplo en Argentina ¿Cómo ha sido tu experiencia allí?

R: En España existe el reality de ‘Maestros de la Costura’, en el cual, por cierto, me encantaría participar y justo me llamaron de él, pero en la versión Argentina. Al principio me dio rabia pensar que no me dieran la oportunidad en mi país, pero todo el mundo me dijo que era un proyecto genial que me iba a abrir puertas. Me fui para tres meses y el programa que era diario terminó siendo un éxito. Fue de los poquitos programas que quedaron durante la pandemia y lo alargaron hasta ocho meses. Finalmente, decidí abandonar cuando solo quedaban cinco personas…Aquí tenía muchísimo trabajo y la situación en España era complicada. Decidí volver con mi familia que son una parte muy importante para mí.

PR: ¿Te has arrepentido de volver? ¿Cómo se tomaron este abandono?

R: Allí me reconocieron mucho mi trabajo. Antes de coger el vuelo para volver a España me dije que no me podía arrepentir porque estaba desando abrazar a los míos. Recuerdo la conversación con el director del programa cuando comuniqué mi abandono, me dijo ‘José me has arruinado el programa’ y me dijo era uno de los finalistas que podía ser ganador. Al final, entendió que había firmado un contrato de tres meses, pero que luego se alargó a ocho. Me han llamado de otros talents shows de allí, pero quiero esperar un poco.

PR: ¿Cuál es el secreto de tu éxito?

R: Creo que es la locura, hacer lo que nadie se atreve. Se ve mi esencia, mis volúmenes, mis volantes. No miro la parte comercial, aunque también sé hacerla. Creo por impulso, soy autodidacta y es que yo no estudié moda. Me encanta crear piezas únicas y que no existan más iguales y eso te hace diferente.

PR: ¿Cuáles son algunas de tus clientas ? R: Soraya Arnelas, Raquel Bollo, Cristina Rodríguez, Natalia Ferviú, Las Mellis, Carla Vigo, la Terremoto de Alcorcón, Vicky Larranz, Carolina Sobe, Amor Romeira, Romina Malaspina, Elettra Lamborghini…

PR: ¿Qué es lo bueno y lo malo de vestir a un famoso?

R: Los que saben de moda te dejan que te vuelvas loco y eso es lo que mejor sale. Hay gente muy profesional como por ejemplo Soraya Arnelas o Cristina Rodríguez. Mira, recuerdo a Soraya cuando vino a mi atelier a pedirme que le hiciera un vestido para cantar en el Orgullo ante miles de personas en La Puerta del Sol. Me lo pidió sin condiciones, no me dijo nada más. Luego hay otros famosos que me piden piezas muy concretas con diseños muy pautados y esos trabajos los rechazo. Tienen las ideas tan claras que yo soy diseñador, no modisto.

«Muchas veces me han devuelto diseños sucios y rotos»

PR: ¿Te sale rentable vestir a todos los famosos?

R: No, algunos famosos no son rentables. Se creen que por llevar tus diseños te están dando publicidad y te están haciendo un favor, pero el favor se lo estás haciendo tú a ellos. Aunque alguien conocido se ponga un diseño tuyo no quiere decir que se te van a multiplicar las ventas. Intento evitar las colaboraciones porque para mí esto es también trabajo y paga mis facturas. A muchos famosos les he dicho que no.

PR: ¿Muchas veces te han devuelto tus diseños en mal estado?

R: Sí…muchas veces. Me han devuelto prendas sucias y rotas y si te diera nombres fliparías, pero no voy a hacerlo y no voy a volver a trabajar con ellas. En cambio, otros como Cristina Rodríguez, que es la directora de vestuario en la serie ‘Élite’, me pidió prendas y ha sido un gusto porque ha vuelto perfecto. Todo en la funda, habiendo pasado por la tintorería…En ‘Sálvame’ igual.

PR: ¿Hay algo que nunca harías? R: Trabajar con alguien en contra de mis principios o de cualquier derecho. Que estuviera en contra del colectivo, que fuera racista…Esas cosas me ponen de muy mal humor y no quiero que me relacionen con ellas, aunque me lo paguen. Mi ropa está en tienda, pero no me gustaría que alguien que está en contra de los demás luciera mis diseños que están cargados de buen rollo y energía positiva. Arriba los escotes o los vestidos ajustados…

PR: Precisamente a Carla Vigo se le ha criticado por lucir un vestido muy ajustado diseñado por ti en su cumpleaños…

R:Le dije a Carla que se fuera al showroom y eligiera un vestido, el cual le regalé por su cumpleaños. Se probó ese y me dijo que le encantaba el diseño, que se sentía guapa y diosa. La gente no la conoce, ella ese día estuvo con sus amigas del cole, del barrio…No entendí que le cayera el aluvión de críticas que le cayó y encima metiéndose con su físico. Ella me dijo que estaba muy orgullosa de que yo la vistiera (…) Le dije que hacía bien luciendo ese tipo de vestidos porque se demostraba que no tenía complejos y que eso podía ayudar a muchas personas. Yo la vi guapísima.

«Carla Vigo tiene las cosas muy claras»

PR: ¿Qué opinas de ella?

R: Es una chica muy joven y eso es lo que está haciendo ella. Tiene las cosas súper claras y unas ganas inmensas de ser actriz. Después de la polémica la veo más tranquila, está muy enamorada y su familia le apoya, eso es lo importante.

PR: Su tía, la Reina Letizia es una perfecta embajadora de moda ¿Te gustaría vestirla? R: Me encantaría. Sé poner guapo a todo el mundo. A veces hago cosas más comerciales, que no las subo a las redes sociales…Su tía es la elegancia personificada y solo te digo que nada se me resiste. Le pondría una falda lápiz y la parte de arriba muy recargada con por ejemplo unas mangas abullonadas muy grandes con volantes. Sería maravilloso, es mi asignatura pendiente.

PR: ¿A quién sueñas con vestir?

R: A dos personas súper opuestas. A Rosalía, que diseñé zapatos para ella y a la Reina Letizia. Son muy dispares, pero a la vez tienen muchas cosas en común.