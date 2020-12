Susanna Griso hablaba así de Carles Torras cuando nadie sabía la crisis que estaba atravesando el matrimonio ni su separación, exclusiva de SEMANA.

La separación de Susanna Griso y su marido, Carles Torras, después de 23 años casados ha sido un auténtico bombazo informativo. La revista SEMANA te ha contado en exclusiva este miércoles todos los detalles de una ruptura completamente inesperada y es que en los últimos meses la presentadora no ha dado ninguna pista en televisión de que existiera una crisis sentimental entre ellos. De hecho, no ha tenido reparo alguno en las últimas semanas en charlar en plató sobre momentos tan importantes en su vida como fue su pedida de mano o cómo se enamoró de su marido, dos asuntos sobre los que habló con una sonrisa delante de millones de espectadores. Fue hace tan solo unas semanas cuando avivada por algunos colaboradores de ‘Espejo Público‘, Susanna Griso explicó a comienzos de diciembre que su pedida había sido «informal», según sus propias palabras.

Ella misma relató que tuvo lugar en un avión. «No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo», dijo provocando el estupor entre sus compañeros de equipo. Tal era la incredulidad que Susanna siguió explicándose sobre lo que muchos consideraron una extraña pedida. Susanna Griso dijo que todo tuvo lugar a muchos metros del suelo y que fue una conversación con el que era su pareja volviendo de Nevada. Nada hacía presagiar entonces que solo unas semanas después se confirmaría que su relación está rota, aunque entre ellos el trato es cordial. Se desconoce la reacción de la presentadora una vez ya ha visto la luz su ruptura, pues continúa de vacaciones y se prevé que sea ya en el 2021 cuando vuelva a su puesto de trabajo.

Solo unos meses atrás, en el mes de junio, Susanna Griso volvió a sorprender a la audiencia. Contó por primera vez cómo había surgido el amor entre ellos, siendo cuando trabajaban juntos y mano a mano cuando surgió una historia que ha durado viva más de dos décadas. Tras una noche y en un karaoke el periodista se enamoró de Susanna, tal y como Griso contó en su programa. «Me enamoré de ti incluso escuchándote cantar ‘Juntos'», le llegó a decir Carles. Entre risas entonces aseguró que no entendía cómo había podido suceder, ya que a ella no se le da nada bien cantar y, además, ese día lo hizo » horriblemente mal».

El pasado año no tuvo reparo en desvelar con naturalidad que discutía con su marido y que en muchas ocasiones estaban relacionadas con el independentismo. «Ha sido estimulante en el sentido de que hemos discutido mucho, lo que hace reír a nuestros hijos», dijo en una entrevista concedida a ‘Diez Minutos’. «Una de las cosas que llevo mal es que estoy casada con una persona, Carles, que en lo ideológico y político está muy alejado de cómo yo pienso. Siempre ha sido así, desde que nos conocimos en la radio», añadió en ese momento. No solo reconoció esas diferencias, también en cuanto a gustos musicales o deportes, sin embargo, para ella estos aspectos no suponían distancia. Ni mucho menos. «Nunca lo he visto como un problema, siempre he tenido amigos en todas las formaciones políticas», espetó.