«Hoy es un día muy feliz», anunciaba la hija de María Teresa Campos con una sonrisa de oreja a oreja antes de comunicar la noticia.

Desde que María Teresa se sentara en ‘Sábado deluxe’ frente a Jorge Javier Vázquez, el clan Campos se ha situado en el ojo del huracán. Después de dos semanas, la veterana periodista y sus hijas se han enfrentado a sus días más difíciles después de escuchar un sinfín de comentarios sobre ellas. En medio de todo el drama, Terelu Campos ha compartido una feliz noticia que ha provocado que le devolviera la sonrisa.

Feliz y risueña, Terelu Campos reaparecía en ‘Viva la vida’ y le prometía a Emma García contarle una historia que ha provocado que se encontrara feliz. «Hoy es un día muy feliz«, anunciaba con una sonrisa de oreja a oreja, un semblante muy diferente al que tuvo la semana pasada cuando hizo de «portavoz» de la familia y contestó a todos los frentes que tenía abiertos.

Tras esas palabras, Terelu Campos explicaba que su hermana, Carmen Borrego, le había hecho un regalo que le dejó sin palabras. «Siempre me habéis escuchado decir el reloj de mi padre, él siempre llevó este Omega y yo lo quería«, relataba la hija de María Teresa Campos con los ojos vidriosos.

Se trata de un reloj que su hermana menor ha encontrado por su casa (pensando que no estaba en su poder) y que se ha encargado de arreglar para poder regalárselo por su cumpleaños: «Hace unos días me dice que ha llegado ya el regalo. Y cuando lo sacó y veo el reloj de mi padre que lo ha cortado y todo para que me quede bien… Imaginaos la llantina que me dio«. Tras esto, visiblemente emocionada, se dirigía a cámara para mandarle un emotivo agradecimiento a Borrego. Se trata de un gesto que deja patente la buena sintonía que tienen las hermanas y que deja por tierra los rumores sobre un posible distanciamiento o enfado entre ambos a raíz de todos los frentes que tienen abiertos.

No es el reloj de la polémica

Después de que Antonio David desvelara que Terelu y Carmen tienen un hermano («anónimo, no secreto», tal y como confirmó días después la que fuera presentadora de ‘Sábado deluxe’), los diversos programas de Telecinco rescataron momentos de las Campos en los que podrían haber hablado del hijo de José María Borrego. Entre tantos documentos gráficos, tomaron especial relevancia aquellos en los que se hablaba del reloj en cuestión.

En 2016, Terelu Campos revelaba en ‘Sálvame’ que «daría lo que fuera por tener ese reloj de mi padre«, una pertenencia muy simbólica para ella que, por circunstancias de la vida, nadie de su familia tenía. Después, durante el reality de ‘Las Campos’, María Teresa Campos le regaló a Terelu el reloj que su progenitor llevaba cuando ella nació y elegía estas palabras al dárselo: «Ya que el otro no te lo puedo dar«. Ahora, años después, se especulaba que este objeto tan valioso estaría en manos de su hermano anónimo. Algo que se encargaron de desmentir semanas después alegando que lo tenía el exmarido de Carmen Borrego. Ahora, Terelu Campos ha dejado claro que ese sigue teniéndole el padre de sus sobrinos: «Muchos años después, mi padre llevó un Rolex que le regaló un jefe suyo, yo quería ese reloj que mi hermana se lo entregó al padre de sus hijos, pero mi padre llevaba siempre este reloj hasta el día que murió (el que tiene ahora)».