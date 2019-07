Gloria Camila y Sofía Suescun nunca se han llevado especialmente bien, pero desde la ruptura de la hija de José Ortega Cano y Kiko Jiménez parece que la tensión se ha reavivado. Si ya estaba todo muy encendido a raíz del acercamiento de Sofía y de Kiko, las llamas han aumentado tras descubrirse una fotografía en la que Gloria aparece, a su vez, con el ex de Sofía, Alejandro Albalá.



Si bien la ganadora de ‘Gran Hermano’ parecía tener más que superada su historia con el cántabro, lo cierto es que las declaraciones que ha hecho en ‘Viva la vida’ tras ver la comentada fotografía hacen pensar que no es así. Suescun, al ver esta imagen, decidió mandarle una advertencia a Gloria Camila: «Gloria, yo sé que tú eres lista, me consta, así que creo y espero que estés espabilada y te lo digo de mujer a mujer para que te andes un poco al loro«, le dijo mirando a cámara.

Según cree, Alejandro se está acercando a ella por interés, al igual que hizo con ella y con Chabelita antes. «Va viendo que está en decadencia y tiene que acercarse a Gloria Camila porque es la única hija de famosos que le queda», dijo.

Como era de esperar, Gloria no se ha quedado callada. En su línea, la joven ha hecho unas declaraciones un tanto escuetas que, sin embargo, resumen a la perfección todo lo que piensa de ese ‘consejo’ que, además, cree que se debería aplicar a ella misma. «Consejos vendo y para mí no tengo», ha respondido en su última aparición pública. ¿Y por qué no quiere decir nada más? Porque, según ella, «donde la ignorancia habla, la inteligencia calla».

Un gran zasca que, sin duda, tendrá también respuesta por parte de Sofía, que ha demostrado que no es de las que se muerden la lengua y a quien seguro no le ha gustado nada que la haya definido de «ignorante».