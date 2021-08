Rocío Carrasco provocó un auténtico tsunami con la primera entrega de su documental. La segunda, que se estrenará el próximo otoño, también promete dar mucho que hablar. Estos últimos meses se ha especulado con los supuestos diarios que habría escrito en su día Rocío Jurado y que podrían salir a la luz. Sobre este tema se ha pronunciado Gloria Camila Ortega durante la entrevista que su padre, José Ortega Cano, ha dado en el programa ‘Viva el verano’.

«No se trata de miedo, se trata de que cuando uno está seguro de sus vivencias al final deja que el tiempo hable y que cada uno diga lo que quiera. Pero creo que cada uno tiene su verdad y en el caso de mi padre, por ejemplo», ha afirmado la joven defendiendo ante todo a su progenitor. Gloria Camila no ha entrado en directo sino que ha mandado este mensaje a Isabel Rábago quien trasladaba a la audiencia estas palabras. Además, añadía que si finalmente salen a la luz estos escritos ella como hija también tendría algo que decir.

Un tema que no está dejando a nadie indiferente. El torero quiso asimismo pronunciarse y lo hizo de forma rotunda. Recalcaba que él tiene guardada la letra de Rocío Jurado por si finalmente se muestran públicamente los textos escritos por la artista. Añadía que espera que lo que cuente la protagonista en la segunda entrega de la docu-serie sea «verdad».

Mucho se está especulando en los platós de Mediaset sobre el contenido de los sonados diarios en los que Ortega Cano podría salir mal parado, según lo que se ha dicho hasta el momento. Este ha intentado ser prudente desde el primer momento: «No me he planteado llamar a Rocío Carrasco. Quiero ver qué pasa con la familia en el documental. Quiero darle tiempo al tiempo. A mí me gustaría que la familia se uniera y después, no que tengas obligación de verte todos los días, pero sí el día que sea necesario».

Ortega Cano se sincera

Durante una larga entrevista con Toñi Moreno, el torero aseguró que no tiene ninguna razón por la que pedirle perdón a Rocío Carrasco. «Nuestra relación ha sido siempre muy bonita. Siempre le he tenido un cariño muy especial». También confesó que no había visto la totalidad del documental, pero sí que había seguido algunos capítulos. «Sí me sorprendió porque ella no recurrió a mi persona en ningún momento de ese tiempo. Yo la verdad que me llevé una sorpresa muy grande. Era algo que desconocía totalmente».

Nuevamente ha reconocido que siempre había tenido una buena relación con la hija de su difunda esposa. «La he querido muchísimo y eso me lo transmitía mi mujer. No quiero dármelas de nada, pero a Rocío Jurado lo que más le gustaba era tener a la familia unida. Eso era con lo que más disfrutaba».