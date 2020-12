Gloria Camila no ha dado crédito al enterarse por los reporteros lo que Michu ha dicho de ella y su familia. La reacción no podría ser más explosiva. Igual le ha sucedido a Ortega Cano. Vea los vídeos

Gloria Camila Ortega y Michu, su cuñada, siempre han tenido una relación dispar. Unas veces declaraban su amistad y se regalaban los oídos en las entrevistas que concedían o en las redes sociales, para otro día liarse a tortas metafóricamente. Ahora estamos en medio del segundo supuesto y es que las declaraciones de la novia de José Fernando a la revista ‘Diez Minutos’ no han sido muy bien recibidas, aunque parece que el objetivo de la joven no era precisamente alagar a su cuñada o el resto de su familia política.

Vídeo: Europa Press

Michu ha narrado, a través de su exclusiva, que Gloria Camila no solo no le ha ayudado, sino que encima le ha negado el auxilio cuando le ha pedido dinero para salir adelante con su hija: “Le pedí 200 euros a Gloria Camila para comer y no me ayudó”, se queja Michu, que asegura que ha encontrado fortuna en José Ortega Cano, su suegro, quien sí le ha ayudado en ocasiones, eso sí, supuestamente a escondidas de Ana María Aldón y su hija. Unas palabras llenas de rencor que no han sentado nada bien en el seno de la familia, especialmente por parte de Gloria Camila Ortega, que ha cargado duramente contra su cuñada cuando se ha enterado de lo que ha dicho sobre ella y los suyos.

“¿Pero cómo puede mentir tanto?”, se pregunta Gloria Camila al tener constancia de las duras declaraciones de Michu. La hija de Ortega Cano no había tenido oportunidad de leer la revista, cuando un equipo de reporteros le ha puesto al día sobre su nueva enemiga pública: “¿Me estáis diciendo en serio que ha dicho todo esto? ¿De verdad me lo estáis diciendo?”. Gloria Camila no sale de su asombro y claro, cuando al final se lo cree, ha estallado. Vea el vídeo para conocer cuál ha sido su reacción, donde no faltan adjetivos como “mentirosa” o “sinvergüenza”.

Además, Gloria Camila no es la única que ha salido mal parada en las duras declaraciones de Michu. José Ortega Cano y Ana María Aldón también se llevan su porción de reproches. La reacción del diestro es distinta a la de su hija, aunque la tónica en ambas partes es la misma: un monumental enfado.

Vídeo: Europa Press