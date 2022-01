Gloria Camila ha abierto por fin las cajas de su madre. Hace una semana, Rocío Carrasco decidió sacar a la luz parte del legado de Rocío Jurado, mostrando al público pertenencias de José Ortega Cano, su hija y José Fernando que días después les haría llegar al domicilio del torero. Y aunque en un principio, el matador rechazó recibir los paquetes, parece que por fin todo ha llegado a la residencia que este comparte con su mujer, Ana María Aldón, y el hijo que ambos tienen en común.

La modista fue la primera en revelar parte del contenido de los embalajes. «Había 14 cajas, un carro de la compra lleno, un sombrero donde venían sombreros de mi marido y tres lienzos. Eso son los bultos», ha contado este fin de semana en ‘Viva la vida’. Asimismo, aclaraba que «todas las cajas no se han abierto» y que Gloria Camila «estaba muy emocionada, entusiasmada, emocionada. Hacía muchos comentarios, pero eso es mejor que yo se lo deje a ella que lo cuente porque eso es de ella». Dicho y hecho. Este lunes, ha sido la joven la que ha contado cómo se sintió al tener entre sus manos los recuerdos de su familia: «Lloré bastante. Me encantó tener las cajas», ha confesado.

«No me ha dado tiempo a abrirlo todo porque son muchísimas cajas», ha detallado la hija de ‘la más grande’. «Hay uno lienzo que es muy bonito, hay un retrato de mi hermano y mío, y otro de mis padres con mi hermano y conmigo… de una nochevieja que salimos todos juntos. Ese se ha estropeado, pero se puede arreglar», decía.

Gloria Camila ha expresado ante sus compañeros de ‘Ya son las ochos’ su felicidad por poder recuperar parte del legado de su progenitora. Ahora disfruta de «muchas fotos, algunas que he visto y otras que no. Están las fotos y los negativos. Voy poco a poco mirando todo». Son tantas cosas que «todo no lo he abierto». Ya ha comprobado que «hay muchos recortes de periódico, cosas de mi padre… Muchas cosas».

Gloria Camila, a Rocío Carrasco: «Agradezco que me lo haya mandado. Un poco tarde, pero ya está»

Este segundo envío de las cajas de ha producido de manera más discreta. La primera vez que Carrasco mandó los paquetes estaban las cámaras de televisión delante, pero ahora ha sido todo más familiar: «Llegó la furgoneta, descargó dentro y ya está». Sobre su hermana, Gloria Camila se ha mostrado distante: «Agradezco que me lo haya mandado. Un poco tarde, pero ya está. Es con lo que me quedo».

Una cosa tiene clara. No ha llamado a Rocío Carrasco para darle las gracias personalmente por el envío. No lo ha creído conveniente: «No sé si habrá acercamiento. No tengo la respuesta», ha zanjado.

Te interesará saber...