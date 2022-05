Un año después de contraer matrimonio con su pareja en Ibiza, Giulia Coppini, Giovanni Simeone, hijo de Diego Simeone y Carolina Baldini, ha vuelto a darle el ‘sí, quiero’ a su esposa. El joven, más conocido como Gio, ha contraído matrimonio por segunda vez con la mujer a la que ama, y a la que conoció en el año 2018. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero en el caso de esta enamoradísima pareja todo parece indicar que esta segunda fiesta nupcial ha servido para consolidar, una vez más, el amor que se profesan. Si el enlace del año pasado tuvo un carácter íntimo, el de ahora ha sido un bodorrio por todo lo alto. Ambos han repetido boda, sí, pero en esta ocasión ha tocado tirar la casa por la ventana, con un fiestón de lujo en el que no han faltado amigos, familiares, un entorno paradisiaco como Florencia y un espacio de auténtico ensueño, en el corazón de la Toscana: la impresionante Villa Corsini a Mezzomonte. Todo ello con una decoración exclusiva, una tarta propia de un cuento de hadas y hasta un castillo de fuegos artificiales. ¿Se puede pedir más?

La parte quizá menos idílica de la cita, de la que tanto los novios como los invitados han colgado fotos en las redes sociales, ha tenido que ver con las tensiones entre los padres del novio. Diego Simeone ha coincidido con su exmujer, Carolina Baldini, con quien no terminó de manera amistosa. También ha estado presente la actual esposa del técnico argentino, la modelo Carla Pereyra, así como los cuatro hermanos de Giovanni, los dos mayores -fruto del primer matrimonio de El Cholo- y las dos pequeñas, nacidas de su unión con la maniquí argentina.

Las tensiones entre Diego Simeone y su exmujer, Carolina Baldini

La madre de Gio ejerció de madrina, lució un elegante vestido en color azul turquesa. Un diseño bien distinto al que llevó Carla Pereyra, quien optó por un outfit mucho más sexy, con un modelazo en rojo con una amplia abertura lateral que dejaba entrever sus piernas.

El entrenador del Atlético de Madrid y su ex evitaron a toda costa posar juntos en las fotos. Según la prensa argentina, el técnico pidió de manera expresa no tener que ponerse delante de una cámara con su exmujer como condición para asistir al enlace. Y es que el horno no está para bollos. Recientemente, Baldini concedió una entrevista en su país natal para hablar con todo lujo de detalles de los 20 años que estuvo casada con Simeone y contar cómo se produjo la dolorosa separación en el año 2008. El entrenador no se quedó callado ante sus declaraciones y reaccionó destapando que su primera esposa le fue infiel. Incluso ha emprendido acciones legales contra ella.