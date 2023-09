Gerard Piqué prepara su entrevista bomba contra Shakira en televisión

Las tensiones entre Gerard Piqué y Shakira parecen haber alcanzado su punto máximo. Aunque la relación entre el empresario y la cantante colombiana ha sido objeto de atención mediática tras su divorcio y por el tema de la custodia de los hijos, la reciente canción de Shakira "El Jefe" ha terminado por agotar la paciencia de Piqué. Por eso ha decidido que hablará en un programa de televisión para explicar su verdad.

Un ex suegro que no pisa sepultura

Este último tema de la cantante colombiana no es el único que ha dedicado a su exmarido, también le ha dedicado otras como 'Te felicito', "Monotonía" o "Copa Vacía". Y no es solo la música lo que ha desencadenado esta reacción. Shakira colocó el muñeco de una bruja en el balcón de su casa apuntando hacia la residencia de los padres de Piqué, una acción que muchos interpretaron como un acto simbólico de resentimiento. Pero la gota que ha colmado el vaso de Piqué ha sido la letra de la canción "El Jefe", donde Shakira ha incluido la frase: "Ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura".

La elección del programa por parte de Piqué no ha sido aleatoria. Ha escogido "El Novato" de Antena 3, un espacio conducido por el futbolista Joaquín, en el que los invitados del mundo del deporte, música y otros ámbitos comparten experiencias y aprendizajes. La estructura del programa permite una conversación amena y relajada, donde es el propio invitado quien va marcando el ritmo. Este ambiente cómodo es precisamente lo que Piqué busca, para mostrar una versión de sí mismo diferente a la que Shakira retrata en sus canciones.

Sin fecha concreta

No es la primera vez que Gerard Piqué se enfrenta a un formato con un estilo parecido al de "El Novato". Ha colaborado en numerosas ocasiones con el streamer Ibai Llanos en su canal de Twitch, y se dice que Ibai estará presente durante la entrevista en "El Novato". Conviene recordar que Piqué e Ibai Llanos han creado juntos la "Kings League", y en sus directos en Twitch, Piqué no ha dudado en mandarle algún que otro mensaje a Shakira cuando le ha venido bien hacerlo. Sin embargo, esta será la primera vez que hable sobre su relación con Shakira y su novia Clara Chía en un medio generalista como es el caso de Antena 3.

Por ahora, la fecha exacta de emisión de la entrevista en "El Novato" sigue siendo una incógnita, pero lo que es seguro es que será un programa que captará la atención de muchos espectadores, ansiosos por escuchar la versión de Piqué sobre los recientes acontecimientos que suceden en su vida.