Tamara Gorro ha tenido un problema en el pie que le ha llevado al hospital. Ella misma ha explicado qué ha ocurrido para que tenga el pie tan hinchado: «A ver, es verdad que no me esperaba esto. Lo que me ha pasado es principio de artrosis. Me ha dicho el doctor que absoluto reposo, no puedo apoyar el pie, tengo que ir con una muleta, hasta que esto se vaya solo. Me tienen que hacer una resonancia para ver dónde está focalizado el problema. Estoy bien», declara.