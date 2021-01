Jorge González se ha alzado como el flamante ganador de la octava edición de ‘Tu cara me suena’. El cantante se mostraba emocionado al recibir el premio y no dudaba en agradecer el premio a sus seguidores. «Simplemente gracias, gracias por la confianza mostrada en mi. Esto no hubiera sido posible sin vosotros, os quiero», dedica emocionado.