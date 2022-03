La influencer ha querido romper su máxima de presumir de cuerpo, lujo y novio en las redes sociales y ahora reservarle un hueco a su madre, María José Campanario, en su perfil. Lo ha hecho con un simpático selfie y en el que declara todo su amor a su madre, embarazada ahora de cinco meses. Eso sí, no lo expresa con palabras, sino con una canción de Chris Lebron, ‘Desde mis ojos’, eligiendo la estrofa en la que se escucha cantar: “Cada vez que pasa un segundo y no estás, me ahogo en el llanto. Ven, bríndame socorro y líbrame de este quebranto. Ahora cierro los ojos y estás tú”.