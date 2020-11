María Castro está pasando por una de las etapas más felices de su vida. La actriz acaba de dar la bienvenida a su segunda hija y este fin de semana está celebrando los siete años de amor con su marido. «FELICES 7 años desde aquel beso, mi amor!!!!

Aquel beso, que no te robé, pero sí imploré con un: ‘entonces me besas ya, o qué?’.. Lo tenía tan claro, como ahora… que juntos, íbamos a formar una familia tan bonita como la que tenemos….👨‍👩‍👧‍👧 Lo cierto es q en ciertas cosas, nos parecemos como un huevo a una castaña jajajaja… pero va a ser verdad eso de q los polos opuestos se atraen… !!! Complementarse y amarse, ha sido siempre el mejor de los antídotos! Porque sigamos sacando tiempo para mirarnos así, entre cambios de pañales y millones de “mamá” y “papááá” al día!!!! Que sepas que cuando no me ves, muchas veces yo te miro… y sigo sintiendo “eso”, que me hizo agarrar tu mano», escribe.