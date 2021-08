Hace apenas unas semanas que se convirtió en madre por primera vez, por lo que no esperaba pisar la playa este verano. Sin embargo, Jessica Bueno ha encontrado un hueco para poder ir y hacerse el posado que no esperaba realizar este año: «Yo que pensaba que este año no pisaría la playa y hoy hemos podido volver a escaparnos con Fran y pasar el día con nuestro tigre mayor ❤️ desde que nació Alejandro intento escaparme algún día y hacer algún plan con mis chicos mayores para poder centrarme sólo en ellos #4weekspostpartum #mamadetres #boysmom«.