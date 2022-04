Fue el pasado 13 de abril cuando algunos de los participantes de la nueva edición de ‘Supervivientes‘ partieron rumbo a Honduras para comenzar una increíble aventura en los Cayos Cochinos. Una de ellas es Anabel Pantoja, quien antes de volar rumbo a Honduras parece haber dejado claro que no cierra la puerta a una reconciliación con Omar Sánchez. Juan Solís, amigo íntimo de la colaboradora, ha asegurado que ella no descarta volver con el canario si así lo quiere el destino. Mientras este sigue su curso, el monitor de surf se deja llevar en esta nueva etapa de su vida. Y, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, se ha buscado un plan perfecto para desconectar del mundanal ruido en la mejor compañía: la de sus amigos.

El ex de la sevillana se aloja estos días en unos bungalós turísticos en Gran Canaria equipados con todo lo necesario para pasarlo de maravilla con los seres queridos: un amplio jardín, un porche enorme para disfrutar de reuniones y un jacuzzi con capacidad para nueve personas. ¿Qué más se puede pedir? No cabe duda de que Omar Sánchez se lo está montando de maravilla, ahora que su exmujer se enfrenta a un ‘reality’ cargado de retos, como el hambre, el calor, las duras pruebas físicas del concurso o la convivencia.

Durante este periodo de relax en tan bonitas casas vacacionales, Omar Sánchez no quiere saber nada de dimes y diretes sobre su vida sentimental. La última vez que se pronunció sobre lo que siente hacia Anabel tuvo lugar el pasado 13 de abril (el mismo día que ella cogió un avión para cruzar el charco).

Ese día se pronunciaba en ‘Sálvame’ sobre el supuesto tonteo que ha mantenido Anabel e Isaac Torres, más conocido como ‘Lobo’, el exconcursante de la ‘Isla de las tentaciones’ que va a ser padre próximamente con Lucía Sánchez. Al canario no le han hecho muchas gracias las especulaciones. “Para mí, eso no es nada. Ella sabe lo que tiene que hacer, yo ahí no entro ni salgo. Pero él es un mal amigo. Ni me interesa ni me importa. Cada uno es soltero y hace lo que quiera. Si tanto presume de que es su amigo… Yo no sacaría unos mensajes, no sé para qué”, ha dicho en ‘Sálvame‘.

De lo que pueda suceder en el futuro con Anabel, al igual que ella, deja la puerta abierta: “Las cosas que pasen o no quedan entre nosotros dos, nos queremos mucho, nos llevamos bien y lo que pase en un futuro no se sabe”.