María Castro ha vuelto al trabajo semanas después de darle la bienvenida a su segunda hija. La actriz ha arrancado los ensayos de su nueva obra de teatro y ha reflexionado acerca «de separarme un poquito de un bebé que vive pegado a mí». «Otra vez se me hace duro, otra vez me siento extraña, otra vez siento que una parte de mi se queda en casa… pero la vida es así… o al menos la que yo he elegido! Al mismo tiempo, una parte de mi se siente feliz, por poder seguir persiguiendo mi sueño y poder seguir saboreando las tablas del teatro… Supongo que también ayuda que las peques se quedan en las mejores manos (papá y abuelos)… eso, sin duda, me permite dar un paso al frente, con confianza!», escribe.