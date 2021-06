Sara Carbonero ha querido mandar energía a sus seguidores a través de esta instantánea: «Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco mas feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario… No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo… Somos seres, humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia… Pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes… No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener

la vida por delante… Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en

enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte…

No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas…”.