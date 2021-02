Marta López no puede más. A pesar de que trata de hacer oídos sordos a las críticas, la joven ha estallado en las redes sociales. Ha querido mostrar su enfado ante los mensajes tan crueles que lee cada día. Tanto es así que no ha podido reprimir las lágrimas. Es la primera vez que llora y lo muestra públicamente. «Creo que nunca he puesto un vídeo o imagen llorando. Pero literal que estoy que no puedo parar de hacerlo con los mensajes tan bonitos…», escribe después de haber explicado que está cansada. «Me quedo con los cientos de mensajes de gente que me sigue desde mis inicios, independientemente de con quien esté, porque una persona vale por sí sola. Y los mensajes bonitos que me mandáis los que me conocéis por mi pareja, y los amigos y familia que tengo, que son maravillosos».