El Dj se ha cabreado ante la evidencia de que su anuncio de diabetes no era nada novedoso y es que en 2016 ya adujo un “debut diabético” para excusar su ausencia de un concierto. Ante las críticas, Kiko Rivera ha querido responder a través de sus redes sociales: “Para todos aquellos que me preguntan en 2016 tuve una subida de azúcar, pero no me diagnosticaron diabetes. Gracias, un beso”, escribe para zanjar la oleada de comentarios que le están llegando.