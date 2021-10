“Ya os dije hace tiempo que no os mentiría sobre mi vida, mis situaciones cotidianas o mi estado de ánimo, creo que ocultar la realidad no hace ningún favor a nadie. A día de hoy estoy viviendo un periodo brillante, donde el poder haber hecho un trabajo de introspección profundo me ha hecho verme desde otra perspectiva, el ir a mi terapeuta para ver dónde fallaba yo y hacerme ver que de las cosas negativas siempre se pueden sacar cosas muy positivas”, escribe Diego, que está trabajando duro para conocerse mejor tras una vida compartida siempre con novias.