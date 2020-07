Tras disfrutar de unos días en Ibiza y Formentera, el popular presentador hace un llamamiento a la responsabilidad con el siguiente mensaje: «Floripondio🌺

Mi escapada a Ibiza y Formentera termina. Regreso agradecido por haber podido venir. Estar aquí ha significado que lo peor de la pandemia y el confinamiento ha quedado atrás. Durante estas semanas he visto como la mayoría de la gente sigue siendo responsable, pero también otra que está pasando el verano a lo loco, como si todo hubiera acabado, como si ya no existiera el maldito virus. Es como si se quisiera vivir a tope el verano, sin querer pensar en nada, creyendo que en septiembre ya habrá tiempo de regresar a la vida normal y aceptar lo que tenga que venir. Ese comportamiento, además de irresponsable e insolidario, es estúpido. El virus sigue aquí, lo demuestran los numerosos focos que no paran de crecer. Si no actuamos con responsabilidad, volverán las muertes, de nuestros compatriotas y de nuestra ya debilitada economía. Por favor, disfrutemos de las vacaciones y de nuestros seres queridos, pero sin ponernos a nosotros ni a los demás en peligro. Os deseo mucha salud y muy feliz y responsable verano!❤️💪😷🌺».