La diseñadora de moda se ha desnudado para luchar contra el Sida. Sin ropa y tras un corazón roja gigante en el que pone «Bye Bye Stigma», Ágatha Ruiz de la Prada reivindica la lucha contra esta enfermedad. «La humanidad lleva 40 años coexistiendo con el VIH. Y a pesar de la revolución científica que ha convertido el VIH en una infección crónica, con una esperanza de vida similar a la del resto de personas, de la transformación de los tratamientos antirretrovirales y del hito que demuestra que una carga viral indetectable conlleva no transmisión del virus la humanidad sigue señalando con el dedo y juzgando a las personas con VIH. Por eso Imagina MÁS de la mano de Agatha Ruíz de la Prada y del equipo de creación audiovisual Joan Crisol, Ático Norte y Cochi Alexander, lanzamos una campaña para decir bye bye al estigma. Di bye bye al silencio, a la vergüenza, a la culpabilidad. Di bye bye a permitir que se juzgue a otras personas por su estado serológico. Di bye bye a esa creencia tan arraigada de que las personas con VIH algo han tenido que hacer para adquirir el virus. Porque en realidad no hemos hecho nada que no hayas hecho tú en alguna ocasión. Es decir, vivir. Se cumplen 40 años del primer caso de sida en el mundo, y aún la humanidad sigue sin saber la diferencia entre VIH y sida. Muchas personas continúan creyendo que están a salvo del virus porque no pertenecen, por ejemplo, a la comunidad LGTBIAQ+. Di bye bye al estigma y adquiere información sobre el VIH, usa métodos barrera en tus relaciones sexuales, PrEP o el propio tratamiento antirretroviral como prevención. Aprovecha esta oportunidad para hacerte una prueba rápida de VIH. Di bye bye al estigma y no vivas en soledad tu diagnóstico, mereces el acompañamiento y el apoyo necesario. Di bye bye al estigma y acaba con sus consecuencias que tanto daño provocan a la sociedad en su conjunto y a las personas con VIH en particular. #byebyestigmavih #imaginamas #agatharuizdelaprada @agatharuizdlprada».