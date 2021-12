La presentadora continúa sacando el máximo provecho a estas fiestas y es que cualquier excusa es perfecta para ser positivo y disfrutar. Con un look que deja a un lado el glamour en pro de no morir de frío, Carlota Corredera anuncia con alegría que justo hoy comienza el invierno. Pero el anuncio llega acompañado de una lección de positividad y es que, para aquellos que no soportan el frío y sueñan con los planes estivales, ahora piensan que al empezar el invierno es “una estación menos para el verano”.