Detrás de un programa como el de ‘La isla de las tentaciones’ hay un equipazo. Sandra Barneda ha ido reconociendo la ardua tarea que hacen. Después de presentarnos a su maquilladora, ahora llega el turno del encargado de que todo salga adelante en cada grabación: «Este señor es Juanra Gonzalo – the brain- No puedo dejar de agradecerle tanto. Aprendo a su lado, disfruto de su ingenio, de capacidad de reacción y trabajo. De cómo aguanta la presión y lidera contra viento,mareas, lluvias, pademias y lo que se le eche por delante. Esta foto es después de grabar la cabecera de la T3. Nos llovió y buscamos el sol para lograr el objetivo. Como siempre salió… Hoy toca debate y tb estoy junto a él. El dirigiendo y yo presentando. Un tándem bonito, especial y lleno de complicidades. Más allá de lo ‘ blandengue’ que me pongo… Hoy en el Debate: 25 minutos inéditos de la ‘ fiesta de Manuel, inéditos de Marina e Isaac, Lola y Simone y ¡Bomba! Noticia bomba sobre una pareja de La Isla de las tentaciones».