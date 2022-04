Según ha podido saber SEMANA, Anna Ferrer e Iván Martín atraviesan una crisis sentimental, la cual se agravó en el mes de enero. El influencer ha admitido que no está pasando por un buen momento y, aunque no ha entrado en detalles, sí que reconoce atravesar por una etapa muy difícil. Por su parte, la hija de Paz Padilla no ha querido pronunciarse al respecto, aunque a través de sus historias de Instagram ha mostrado cuál es su estado de ánimo. «Hoy estoy un poco gris, como el día», escribe.