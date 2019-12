3 Makoke

Makoke no puede estar más agradecida a todos los suyos, que le hicieron pasar un increíble día de cumpleaños. Tras recibir una gran sorpresa, volvía al plató de ‘Viva la vida’, desde donde mandaba un mensaje: «Felicidades to me!!! Jamás podré agradecer a todos los que estuvisteis en mi sorpresa, me hicisteis inmensamente feliz, GRACIASSSS Y sobre todo a @_anitamatamoros y @javier_tudela14 qué haría yo sin vosotros, me siento tan afortunada, os adoro ❤️».