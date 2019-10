7 Ana Obregón

La presentadora atraviesa un tiempo complicado marcado por la recaída de su hijo, Álex Lequio. Sin embargo, ambos se han propuesto ganar esta batalla haciendo gala de una gran valentía. Esta vez ha compartido una bonita reflexión en Instagram que comienza así: «Nunca me digas que no puedo hacerlo». Concluye con las siguientes palabras: «A mí no me digas que no soy capaz. De algo o de todo».

Ana Obregón se sincera sobre su hijo Álex Lequio: «Es un luchador, un campeón»