Carmen Lomana ha compartido en sus redes sociales una imagen en una cama fumando que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

Carmen Lomana una vez más ha vuelto a sorprender a sus seguidores. La socialité ha compartido poco antes de Navidad una imagen que ha impactado a sus casi 500.000 followers y es que en ella aparece solo con la compañía de una toalla, sobre una cama y fumando un pitillo, tres factores que no todo el mundo relaciona con la empresaria y que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Prueba de ello, el revuelo que ha originado este post en tan solo unas horas. «¡Cómo han cambiado los tiempos! Londres hace años, tomando un café al despertar y fumando… ahora me parece incomprensible. Recuerdo quien me hizo la foto…momentos de amor«, escribe Carmen Lomana en su perfil de Instagram.

Con 25.000 likes y muchísimos comentarios, Carmen Lomana ha conseguido una vez más sorprender a todo el mundo. De hecho, ha contestado a quien ha criticado esta imagen, tal y como se puede leer en algunos de los mensajes que todavía figuran en esta publicación. Mientras un usuario afirma sentirse decepcionada con esta fotografía y asegura pensar que «no le pega a Carmen Lomana», ella ha respondido así: «¡Qué es eso ‘de pega o no pega’? Qué absurdo… es la vida misma». No obstante, figuran otros comentarios que alaban su belleza, naturalidad y lo estupenda que está a sus 72 años.

Aunque se desconoce quién fue el artífice de esta fotografía, ya que, por el momento Carmen tan solo dice recordar quién se encontraba al otro lado del objetivo, hay a quien le ha despertado la curiosidad el nombre de esa persona. Lomana no ha desvelado todavía si despide el año con pareja o no, una pregunta que todavía no tiene respuesta. Pero ¿qué es exactamente lo que ha llamado tanto la atención de sus seguidores de Instagram? La respuesta está en el contenido. Si bien Carmen procura compartir imágenes muy cuidadas tanto de sus looks como de rutina diaria, casi nunca postea instantáneas tan personales e íntimas. Un gesto que ahora también han aplaudido muchos, ya que, sin duda, este movimiento acerca a Carmen al resto de los mortales. Dicho y hecho, pues poco a poco Lomana está consiguiendo hacerse un hueco en Instagram y cautivar tanto a marcas como a un número muy relevante de ‘amigos virtuales’.

Una Carmen Lomana ‘desconocida’

Huyendo de las polémicas y tan solo limitándose a agradecer las palabras de cariño, Carmen seguirá compartiendo algunas fotografías que la gente no está acostumbrando a ver. ¿El motivo? Así todo el mundo puede conocer algunas facetas de ella que hasta este momento eran impensables para sus seguidores de redes sociales. ¡Bravo Carmen por mostrarse sencilla a la par que cercana a todo el mundo!