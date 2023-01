Desde que se conoció la ruptura entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro, mucho se ha hablado de los motivos de separación. A pesar de que en un principio parecía una ruptura amistosa entre ambos, pronto comenzaron los dardos envenenados a través de las redes sociales. Aunque en un primer momento no revelaron los motivos que les había llevado a tomar caminos separados, pronto conocimos que el que fuera futbolista estaba ilusionado de Miriam Cruz, una compañera de trabajo. Desde entonces, la joven ha estado en el punto de mira. Sin embargo, siempre se ha mostrado discreta y sin confirmar ni desmentir si mantiene una relación con Jota Peleteiro o no. Ahora, ha compartido la primera fotografía que confirma que han comenzado una historia de amor.

Miriam Cruz ha compartido una imagen del pastor alemán de Jota Peleteiro. «Chaise», escribe junto a u corazón en la fotografía en blanco y negro. A pesar de que ni si quiera menciona al deportista, esta publicación llega cuando no han pasado ni 24 horas desde que Jota Peleteiro subiera también una fotografía de su mascota, desvelando así su nombre, que ahora vemos escrito en el perfil de Miriam.

La actual pareja de Jota Peleteiro comparte una foto de la mascota de él

Una fotografía que no hará ni pizca de gracia a Jessica Bueno, que puede ver las instantáneas que comparte la nueva pareja de su ex. En un principio, Miriam decidió eliminar todo su rastro de las redes sociales, eliminando su perfil de Instagram. Sin embargo, días después decidió volver a activarlo aunque lo hizo con el candado echado en el perfil hasta que tomó la drástica decisión de no esconderse más y abrirlo públicamente. Ahora, la modelo puede ser testigo de que la joven ha compartido una imagen de la mascota con la que ella ha pasado tanto tiempo juntos. Un gesto que le dolerá y mucho.

Para Jessica Bueno no está siendo fácil su separación. Esta Navidad hemos sido testigos de su tristeza en diferentes ocasiones. Su rostro era un libro abierto y dejaba ver que no es su mejor momento y que lo está pasando mal. A pesar de esto, tiene una noticia que celebrar: volverá a subirse a las pasarelas la próxima semana en SIMOF.