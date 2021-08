Carlota Corredera ha posteado en sus redes sociales una fotografía que demuestra que en los últimos 30 años apenas ha cambiado su imagen.

Carlota Corredera apenas ha cambiado en los últimos 30 años. No lo decimos nosotros, sino los casi 500.000 seguidores con los que cuenta en sus redes sociales y qué mayor prueba que una fotografía de entonces. La gallega se fotografió con tan solo 19 años en la playa, sin embargo, en aquel momento no imaginaba todas las sorpresas que la vida le tenía preparadas. Mucho menos que trabajaría en la televisión. Casi tres décadas después la presentadora ha hecho una reflexión compartiendo la historia de esta bonita imagen en la que apenas se percibe cambio. «Esta foto tiene 28 años y una bonita historia detrás. Yo tenía 19 años, acababa de sacarme el carné de conducir y era becaria de Diario16 de Galicia. Ese día me escapé con mi hermano pequeño en el Ford Fiesta familiar a comer a la playa. Él no tenía miedo a ir conmigo y mi L de novata en el coche«, comienza diciendo Carlota Corredera en su última publicación de Instagram.

A pesar de que han llegado a sus manos más imágenes de aquel día, ella solo ha compartido una de este recuerdo tan especial, pues se ve muy identificada con la Carlota de entonces. «Nos encontramos con @anitaips en “La Sirenita”. Y gracias a ella he recuperado hace unos días dos fotografías irrepetibles de esa jornada. Solo compartiré esta. ¡Me reconozco tanto en esta imagen! Las cejas salvajes, el acné que tanto me acomplejó, mi pasión por los sombreros, mi actitud guerrera a pesar de las inseguridades… Ay, Carlotiña, lo que te queda aún por vivir… Levanta la barbilla y sé fiel a ti misma. Como ese agosto del 93«, termina Carlota Corredera. Este post que ha visto la luz este miércoles ha sido aplaudido por muchos espectadores, quienes insisten en que «está igualita». «Pensaba que era una foto de este verano», «Por ti no pasa el tiempo» o «sigues siendo la misma» son solo algunos de los comentarios que se puede leer en la citada publicación.

Carlota Corredera ya ha conseguido superar los 10.000 likes, aunque ese no es su verdadero triunfo, sino haber sido fiel a sí misma en todos estos años. Ahora está en el centro de la polémica, en especial desde que comunicara su despido a Antonio Canales. El bailaor cargó contra ella, siendo esta semana cuando Kiko Matamoros dejó caer que ella era la culpable de las bajas audiencias de ‘Sálvame’. El colaborador habló largo y tendido sobre el motivo que habría provocado un descenso en el número de espectadores, ya que, según él, el tratamiento de la historia de Rocío Carrasco no ha sido la acertada.

Considera que todos debían de remar en una misma dirección y hace alusión en el día en el que Antonio Montero fue expulsado de plató por Carlota al llamar «mala madre» a Rociito. «Cuando hablas de determinados temas… a partir de ahí hay una estigmatización. Y la estigmatización es algo poco democrático. Se lo dije a Montero al día siguiente. No supe reaccionar. Creo que la obligación de todos era haber parado, haber reflexionado, haber dicho que nadie por dar una opinión libre se merece irse de este plató ni de ninguno. Se pueden confrontar las ideas y las opiniones sin necesidad de vejar ni atropellar a nadie», dijo Kiko al analizar lo que sucedió ese día.