Anabel Pantoja está olvidando a Omar Sánchez a pasos agigantados en ‘Supervivientes‘. La colaboradora de televisión se marchó a Honduras con el corazón ajetreado. Su reciente ruptura con Omar y un posterior acercamiento entre el todavía matrimonio dejaba entrever que la pareja podía darse una segunda oportunidad. Sin embargo, la sevillana está disfrutando de su aventura en los Cayos Cochinos y lo está haciendo al lado de Yulen Pereira. Durante los primeros días en el resort que se alojan antes de que empiece oficialmente el concurso y salten desde el helicóptero, ya pudimos ser testigos del «tonteo» que había entre ellos. Un tonteo que creíamos que no le estaría sentando nada bien al canario. Pero parece ser que nada que ver con la realidad, ya que él sigue defendiéndola como nadie.

Omar Sánchez sigue defendiendo en redes a Anabel Pantoja

Una defensa que justo llegó el día en el que Anabel Pantoja soltó un bombazo que dará mucho de que hablar: le hizo una confesión sexual a Yulen. Y es que ambos han hablado de sexo durante sus primeros días en ‘Supervivientes’. La colaboradora le ha preguntado, sin filtros, por temas íntimos. «¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho el amor?». La contestación de este ha sido que en una «casa abandonada en medio de mi pueblo y en los baños de una discoteca». «Yo lo he hecho en un coche andando, a plena luz del día. ¿Quieres que siga?», respondía ella antes de dar más detalles. : «Fue en Tenerife, en una autopista que iba la gente mirando. Fue muy guapo y a plena luz del día». Aunque ella no quiso entrar en nombres, muchos señalaron a través de Twitter que esta relación sexual sería con Omar Sánchez.

¿Le habrá hecho gracia al canario que su ex airee sus relaciones sexuales? Lo cierto es que aunque Rafa Mora asegura que está muy enfadado con Anabel por el «tonteo» con Yulen tan solo unos días después de arrancar la edición, él sigue públicamente mostrándole su apoyo. ¿Cómo? A través de las redes. Tal y como hemos dicho anteriormente, precisamente este domingo, cuando veíamos las imágenes de Yulen y Anabel hablando de temas sexuales, Omar Sánchez compartía una foto de su televisor en la que aparecía Anabel haciendo una prueba de recompensa. Sobre la fotografía se podía leer: «A seguir luchando», junto a un emoticono de fuerza.

Según Rafa Mora, el canario estaría muy molesto con su ex pareja por todo lo que está viendo con Yulen

Sin embargo, esta férrea defensa nada tiene que ver con lo que, según Rafa Mora, él siente. Según el colaborador de televisión, Omar Sánchez estaría muy enfadado con Anabel Pantoja ya que dejaron una conversación pendiente a la vuelta del concurso de la sevillana. Al parecer, el canario había comenzado a conocer a una nueva chica cuando Anabel se enteró y tuvo un acercamiento con su ex, rompiendo así esa relación entre Omar y una canaria de la que supuestamente estaba ilusionado. Ahora, él no entiende cómo después de eso ella ya está «tonteando» en directo con Yulen Pereira.

Además, a Omar Sánchez no le habría hecho ni pizca de gracia el comentario de Jorge Javier Vázquez en el que aseguró que Anabel habría dicho lo siguiente: «Menos mal que me he traído el satisfyer porque Yulen me pone muy ca……». Así lo desveló el presentador hace tan solo unos días, en el ‘Deluxe’. Una polémica declaración que tampoco habría sentado nada bien al canario. Sea como fuere, lo cierto es que muchos se han hecho eco del gran parecido que hay entre Omar Sánchez y Yulen Pereira. “Es su prototipo», reconocía Jorge Javier Vázquez.

Los próximos movimientos de Omar, en el punto de mira

Cada día que pasa en ‘Supervivientes’ y cada paso que da en su relación con Pereira supone también que Omar Sánchez acapare el protagonismo. Después de que hubiese un acercamiento entre la expareja, mucho se apuntaba a que ambos podrían protagonizar una reconciliación. De hecho, en su vídeo de presentación, la sevillana ya bromeaba y aseguraba que estaba «separada pero no divorciada», decía entre risas. Esto dejaba entrever que no era una ruptura definitiva. Sin embargo, ahora todo cambia y la colaboradora de televisión se olvida de Omar con Pereira.

Te interesará saber...