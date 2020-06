Después de una larga cuarentena confinados en un piso de 90 metros cuadrados, Verdeliss y su familia se han mudado por fin a su nueva vivienda. La ‘influencer’, su marido Aritz y sus siete hijos ya disfrutan de su actual hogar: un impresionante chalet de 500 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros, donde tienen espacio suficiente para su extensa prole.

La youtuber y exconcursante de ‘Gran Hermano VIP‘ acaba de comenzar una nueva etapa en su vida. Después de haber vivido durante años en una vivienda de protección oficial en el centro de Pamplona se ha trasladado a la casa de sus sueños. Un enorme y luminoso chalet modular de arquitectura moderna a las afueras de su ciudad natal.

«Desde que hicimos la mudanza vivimos flotando en una nube»

La navarra ha compartido una foto con tres de sus pequeños en el jardín de su nueva residencia. «Que estaba Aritz inspirado y me dijo que las ramas creaban un marco de foto jeje. Es lo que tienen los artistas, visionarios en cada rincón. No puedo creer que sea “nuestro” Olivo, no puedo creer que esté plantado en “nuestro” jardín. Desde que hicimos la mudanza vivimos flotando en una nube«, señala. «Ok, aún queda trabajo por delante, pero tema mosquitos solucionado. Es algo que nos preocupaba bastante, puesto que en esta casa abundan y aparte de lo molestos que son, tanto Irati como Eider lo pasan fatal con los picotazos… les genera unas reacciones horrible en la piel».

La instantánea refleja la felicidad de la ‘instagramer’, quien llevaba meses esperando poder mudarse. Y es que los remates finales de la casa provocaron retrasos en la entrega por parte de la constructora, la empresa Popur-Project. Ahora que por fin goza de nuevos espacios, ha compartido su felicidad con su legión de seguidores. «No puedo creer que ya sea una realidad, que no habrá más “adiós”… que podremos levantarnos cada mañana y mirar por estas ventanas. Aquellas que tanto soñé (…). Se cierra un ciclo (no sin nostalgia…) y recibimos una nueva etapa en nuestra vida. Disfrutad la casa de vuestros sueños hijos míos. Gracias a esta comunidad por habernos acompañado siempre, en cada alto y cada bajo, sois parte nuestra historia», escribía hace 24 horas en su cuenta de Instagram.

Así se ha despedido de su «pisito»

Antes de abandonar el piso en el que ha pasado el confinamiento con su familia, Verdeliss ha escrito un especial mensaje de despedida de su antiguo hogar con una foto de cinco de sus retoños en la terraza. «Gracias pisito, por haber sido un lienzo maravilloso donde pintar la historia de nuestra familia. El respiro que nos dio este balconcito durante la pandemia… ¡Nos sentimos privilegiados! Supongo que teníamos que despedirnos así, con este último recuerdo».

Al fin disfruta de la casa de sus sueños

La actual vivienda de Verdeliss está situada a las afueras de Pamplona. Cuenta con dos plantas y enormes ventanales. Su diseño destaca por sus líneas sencillas y de vanguardia. Asimismo, los materiales y revestimientos elegidos para su construcción son de alta calidad. Las fachadas están formadas por paneles aislantes para conseguir la más elevada calificación energética. Una verdadera joya que ya puede disfrutar cada día con los suyos.

