Joaquín Prat y Yola Berrocal tuvieron un romance en el pasado, eso ya no lo ocultan. Sin embargo hay algo de lo que aún no hablan. Un secreto que el presentador prefiere contar cuando ella esté a su lado y puedan hablar «toda la verdad». SEMANA ya la sabe y te cuenta qué pasó entre ellos

Yola Berrocal y Joaquín Prat tuvieron un breve romance del que poco o nada se habló en su día, aunque hay imágenes que no dejan lugar a dudas de la pareja disfrutando de una romántico cita, tumbados en un parque y dedicándose mimos y carantoñas con mucha pasión. Sin embargo, los protagonistas siempre han jugado al despiste y han preferido no hablar abiertamente sobre esta relación del pasado. Hasta ahora. Sin embargo, parece que hay algo de lo que prefieren no hablar, al menos no por ahora, y no por separado, como así ha dejado caer el propio presentador de ‘El programa del Verano’, que ha emplazado a cuando Yola Berrocal salga de ‘La casa fuerte’ para contar toda la verdad.

La liebre la ha dejado escapar la propia Yola Berrocal, ahora embarcada en la aventura de ‘La casa fuerte’. La concursante ha querido avivar la llama de la rumorología, hablando de un affaire del pasado con “un popular presentador de televisión”. Ella es cauta y prefiere no desvelar el nombre del susodicho, aunque no tiene reparos en adelantar las iniciales: J.P. Habla de un “encantador, divertido y aventurero” presentador del que sigue prendada, porque sabe que el destino les colocó en el mismo punto cuando quizá no era su momento: “Si nos hubiéramos conocido en otro momento hubiera pasado algo bonito”, confiesa abiertamente Yola Berrocal a sus nuevas mejores amigas, Leticia Sabater y Maite Galdeano.

No obstante, el presentador se ha adelantado y ya antes de que ella confesase a medias esta relación pasada, ya habló sin reparos de que algo tuvieron un breve affaire, pero no quería hablar más de la cuenta. Sin embargo, este martes el presentador se ha sentido más cómodo con el comentadísimo tema y ha jugado un poco con lo que se sabe y lo que no de su romance. Al escuchar estas pinceladas que Yola Berrocal le ha dedicado desde ‘La casa fuerte’, Joaquín Prat se ha dado por aludido y ha emplazado a su examiga a acudir a su programa a “contar toda la verdad” cuando termine el reality: “Me parece oportuno que sea Yola Berrocal quien cuente esta historia. Que hable de ese presentador. Lo único que le pido a Yola es que cuente la verdad, solo la verdad. Todo lo que sucedió con ese presentador. Si vamos a contar la historia, la vamos a contar los dos, juntos”. Una afirmación que ha despertado el interés del público, que se preguntan cuál es la verdad que el presentador calla y que prefiere que ella confiese. SEMANA se adelanta a ambos y lo desvela.

Lo que Joaquín Prat quiere que Yola Berrocal confiese

Joaquín Prat no quiere hablar más de la cuenta, pero lejos de pensar que esconde algo o que se siente incómodo con la revelación de su romance con Yola Berrocal, parece que su silencio encierra mucho más. Al presentador se le ve divertido cuando se habla de esta situación y es que lo que calla es una encerrona a la que su examiga deberá hacer frente si realmente quiere poner su relación pasada sobre el tapete. Estas fotografías a las que hacíamos alusión al principio del artículo fueron publicadas en el kiosco rosa hace ya más de una década atrás. Lo que sucede en ellas no avergüenza a sus protagonistas, pero quizá lo que no gustó tanto al presentador es cómo fueron captadas estas instantáneas.

SEMANA puede confirmar que los paparazzi que captaron estas tórridas escenas de pasión en un parque no andaban tras la pista de su incipiente (y truncado) romance. Fue una llamada la que les informó de quién, dónde y cómo se encontraría a la pareja dedicándose risas, confidencias, besos, abrazos y otros arrebatos de pasión. La sospecha de Joaquín Prat es que fue Yola Berrocal quien avisó a los fotógrafos para así ofrecer el material a una revista. Este movimiento maestro de la polemista quizá fue lo que puso punto y final a su incipiente relación con Joaquín Prat. La suya podría haber sido una bonita historia de amor que perduraría en el tiempo y rompería todas las barreras, pero esto es ya tan solo una suposición, dado que las tretas de la joven Yola para perpetuar su presencia en los medios provocaron la espantada de su amado.

Pese a todo, Joaquín Prat habla muy bien de Yola

Pese a la maniobra de la que hizo gala Yola Berrocal para poner en conocimiento de todos su pasada cercanía, Joaquín Prat atesora un bonito recuerdo de ella. De hecho, el presentador se ha convertido de manera inesperada en uno de sus mejores defensores públicos, asegurando que “objetivamente, me parece una grandísima concursante de realities, una chica ingenua, divertida, inocente y educada”, describe a la que un día fue su conquista más mediática y de la que ahora debe responder, aunque con condiciones: siempre con Yola sentada a su lado y hablando sólo «toda la verdad».