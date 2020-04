Anabel Pantoja sigue haciendo de las suyas en Instagram. La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido por méritos propios en una de las ‘celebrities’ que más nos están animando en esta cuarentena. A lo largo de estas siete semanas de confinamiento, la sevillana ha demostrado su increíble habilidad para revolucionar las redes sociales con sus divertidísimos videos y publicaciones.

En esta ocasión, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha deleitado a su 1,1 millón de seguidores con un simpatiquísimo video en el que sale con su novio, Omar Sánchez. En su post, la pareja imita a Olivia Newton John y John Travolta, los protagonistas de la película ‘Grease’. Ella con peluca rubia, ceñidísimos leggings, taconazo y gafas negras y hasta un cigarrillo en la mano. Y él con chaqueta y sacando a relucir su talento interpretativo. ¿El resultado? ¡Unas estupendas imágenes que resultan tan amenas que hasta saben a poco!

Anabel se mete en la piel de la protagonista de ‘Grease’

Hace apenas unos días, Anabel contaba a SEMANA en exclusiva cómo está viviendo esta nueva etapa como estrella viral de las redes. No se considera una «reina» de las plataformas digitales, pero es cierto que está recibiendo un aluvión de halagos por su trabajo como ‘instagrammer’. «Me están diciendo es que se están riendo mucho conmigo, y eso es lo que quiero y con lo que me quedo. Por ejemplo, acabo de leer el mensaje de una chica que me dijo que se encontraba malita, por algo ajeno al Covid-19, y que solo se pone mis directos a las siete para alegrarse el día. Si a eso se le quiere llamar reina… Para mí lo importante es que la gente se divierta», explicaba.

«Me están dando la vida. Ellos dicen que yo les doy la vida, pero yo lo siento al revés, a mí me da la vida la gente que me escribe, que me manda sus recetas, los memes que me dedican y me hacen reír», ha admitido Anabel al hablar de sus admiradores.

Los divertidos videos de la sevillana

Y es que en su cuenta de Instagram la hemos visto haciendo gala de su sentido del humor de muy diversas formas. La hemos visto dándolo todo haciendo ejercicio en casa con botellas de agua mineral y trapos de cocina, o imitando a la mismísima Kim Kardashian. Incluso se ha atrevido a posar emulando a su tía en las fotografías más míticas de su carrera musical. Todo reto es poco para la colaboradora, a quien pocos pueden ganar en desparpajo y salero.

Isabel Pantoja ha felicitado a su sobrina por su arte

«Ahora me río mucho con las parodias que se hacen de mí y me parece súper real este movimiento. Hay personas que se identifican con un tipo de gente que por ejemplo hace deporte y hay otras personas que directamente me dicen “es que soy tú»», explicaba en su entrevista con SEMANA.

Pero los halagos que más profundamente han llegado al corazón de Anabel han sido los de su tía Isabel. La cantante ha felicitado por la labor que está haciendo la joven en sus redes sociales. Porque, más allá de lo que aparentemente son chorradas y tonterías, lo que hay detrás de las iniciativas de Anabel es un poderoso mensaje. Con sus gracias y su sentido del humor Anabel nos recuerda cada día algo fundamental cuando nos toca vivir tiempos difíciles: que al mal tiempo hay que poner buena cara y que nunca está de más reírse de uno mismo.

«Estoy muy orgullosa de ti, porque tú sabes, yo de esto no entiendo, pero sé que estás haciendo todo lo posible, y lo estas haciendo tan bonito, con tantas ganas, con tanta alegría. Le estás dando felicidad a muchísima gente y una de esas personas que te ve es tu tía, que soy yo. Y que te adoro, que te amo, que te extraño», le ha escrito la Pantoja a su sobrina en sus redes sociales.

El prometido de Anabel, Omar Sánchez, está jugando un importante papel en este periodo. El joven se ha convertido en su cómplice no solo en lo amoroso. También la acompaña en algunas de sus publicaciones en las redes. La pareja ha tenido que aplazar su boda, prevista para el mes de junio, debido a la crisis sanitarias del coronavirus. Pero se han tomado con mucha filosofía este forzoso aplazamiento. Mientras siguen en casa encerrados, ambos comparten juntos de bailes, recetas de cocina y hasta conexiones de televisión en directo.